Dopo oltre nove anni di detenzione, Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, è uscito dal carcere romano di Rebibbia. Schettino è uscito poco prima delle 20 del 20 novembre 2026, dopo essere entrato nell’istituto nel maggio del 2017. Ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, una misura che permette di scontare la pena fuori dal carcere.

Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio, in cui persero la vita 32 persone. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma è arrivata al termine di un esame del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione.

Dal provvedimento risulta che all’ex comandante restano sei anni di pena da scontare.

Il parere della legale e degli operatori penitenziari

A confermare il provvedimento è l’avvocata Francesca Carnicelli, che assiste Schettino e opera nel foro di Grosseto. La legale ha dichiarato: «A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa».

Secondo lei la misura è il passaggio corretto dopo la condanna, perché riconosce il percorso compiuto dal suo assistito.

La legale riferisce anche che la valutazione degli operatori penitenziari è stata «estremamente positiva». Il giudizio riconosce, secondo la difesa, un’effettiva adesione al trattamento rieducativo e la correttezza del percorso osservato in carcere.

Che cosa prevede l’affidamento in prova

La misura è disciplinata dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario. Non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate. Consente invece di scontare la pena residua all’esterno del carcere, attraverso un programma di reinserimento sociale seguito dall’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna).

Il rispetto delle prescrizioni è vincolante. Se il programma non viene rispettato, la misura può essere revocata e il condannato torna in cella.

La notte del naufragio alla Concordia

La vicenda giudiziaria risale alla notte del 13 gennaio 2012. La Costa Concordia navigava nei pressi dell’isola del Giglio con oltre 4.200 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. In quel momento l’allora comandante decise di effettuare il celebre «inchino», un passaggio ravvicinato alla costa per salutare l’isola.

Poco prima delle 21.45 la nave urtò gli scogli delle Scole. Lo scontro aprì uno squarcio nella fiancata e provocò il progressivo allagamento dei compartimenti. Secondo l’inchiesta della Procura di Grosseto, mentre la nave si adagiava sul fianco destro davanti a Giglio Porto, persero la vita trentadue persone. Gli inquirenti misero in luce anche i ritardi e le omissioni nella gestione dell’emergenza e dei soccorsi durante l’evacuazione.

La carcassa restò vicino all’isola fino al luglio del 2014, quando fu trasferita a Genova per la successiva demolizione.

Per Schettino si chiude la detenzione a Rebibbia e si apre una fase diversa della pena, con obblighi da rispettare giorno per giorno. La misura dipende ora dal rispetto del programma seguito dall’Uepe per tutta la durata dei sei anni residui.