Sabato 14 novembre, intorno alle ore 20, la statale 482 che attraversa la frazione Libiola, nel territorio di Serravalle a Po (provincia di Mantova), è stata teatro di un tragico incidente. Un uomo di 36 anni, di origine moldava, è stato colpito da un veicolo in senso opposto, riportando esiti fatali.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il conducente dell’auto in cui viaggiava il 36enne avrebbe avuto una discussione con il guidatore di un secondo mezzo, presumibilmente scaturita da un tamponamento.

Il litigio ha indotto il passeggero a scendere dal veicolo per verificare i danni e confrontarsi con l’altro automobilista.

Ricostruzione dei fatti sulla statale 482

La dinamica preliminare indica che, una volta fuori dall’auto, l’uomo si trovava a bordo della carreggiata quando è stato travolto da una terza vettura proveniente dal senso opposto. Il tempo di reazione è stato insufficiente per evitare l’impatto, soprattutto perché la strada è a scorrimento unico e la visibilità in quel tratto è limitata.

Il momento in cui è sceso dal veicolo

L’attimo in cui il 36enne ha lasciato il veicolo è stato decisivo. Libiola è un nodo di traffico dove le auto tendono a dare la precedenza a quelle che riprendono la marcia, rendendo pericoloso un fermo improvviso sulla carreggiata. Testimoni hanno riferito di aver sentito un forte clacson poco prima del sisma di metallo.

Il veicolo responsabile dell’impatto procedeva a velocità moderata, ma la distanza di sicurezza non è stata rispettata, condizione che ha reso inevitabile l’impatto con il pedone improvvisamente presente.

Intervento dei soccorsi e conseguenze

I soccorsi del 118 sono giunti sul posto pochi minuti dopo il sinistro. Il personale sanitario ha tentato di rianimare la vittima, ma le lesioni riportate erano tali da rendere impossibile qualsiasi recupero. La constatazione del decesso è avvenuta sul luogo dell’incidente.

Il corpo del 36enne è stato trasportato alla camera mortuaria di Mantova, dove è rimasto sotto la custodia dell’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori accertamenti. Le altre due persone coinvolte, presenti sia nel primo che nel secondo veicolo, non hanno riportato ferite gravi e sono state dimesse dai soccorsi senza necessità di ricovero.

Indagini dei carabinieri e prospettive

Le indagini sono state affidate ai carabinieri delle stazioni di Sustinente e Borgo Virgilio. Gli inquirenti stanno ricostruendo l’esatta sequenza degli eventi, analizzando le testimonianze dei testimoni oculari, le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la statale e le eventuali registrazioni dei tachigrafi dei veicoli coinvolti.

Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in aree rurali come Libiola, dove la mancanza di marciapiedi e la presenza di spazi ristretto per il parcheggio aumentano il rischio di incidenti. Le autorità locali stanno valutando la possibilità di introdurre misure di segnalazione più efficaci e di potenziare le campagne di sensibilizzazione sul rispetto delle distanze di sicurezza in caso di tamponamenti.