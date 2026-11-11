Attacchi con droni colpiscono Ust-Luga, Leningrado e Odessa

Droni scatenano incendi e scontri aerei tra Ust‑Luga, Leningrado e Odessa.

Verso la tarda notte del 11 novembre, una serie di incursioni aeree ha scosso diverse regioni della Russia occidentale e dell’Ucraina. Il primo episodio, segnalato dal governatore della regione di Leningrado Aleksandr Drozdenko, è avvenuto nel porto di Ust-Luga, uno dei principali sbocchi per l’esportazione di petrolio sul Mar Baltico.

Incendio al porto di Ust-Luga provocato da droni

Secondo quanto comunicato su Telegram dal governatore Aleksandr Drozdenko, un attacco UAV ha colpito l’area industriale di Ust-Luga, innescando un incendio che ha rapidamente coinvolto le strutture portuali. L’incendio è stato contenuto grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ma i danni alle infrastrutture rimangono ancora da quantificare.

L’evento è considerato uno dei più gravi contro la sicurezza energetica russa degli ultimi mesi, poiché il porto è cruciale per il transito del greggio verso i mercati europei.

Reazioni delle autorità

Le autorità regionali hanno avviato un’indagine per identificare la provenienza dei droni e hanno rafforzato le misure di controllo aereo nei pressi del Mar Baltico.

Drozdenko ha rimarcato la necessità di incrementare la sorveglianza per prevenire ulteriori incidenti simili.

Leningrado: 146 droni abbattuti durante le operazioni di combattimento

Nel frattempo, nella stessa notte, la difesa aerea russa ha dichiarato di aver neutralizzato centoquarantasei droni nei cieli della regione di Leningrado. Sempre tramite un messaggio su Telegram, Drozdenko ha confermato che l’intervento è avvenuto nell’ambito di “operazioni di combattimento in corso”.

Le forze anti-aeree hanno impiegato sistemi di difesa a medio raggio per colpire i velivoli non identificati, evitando così potenziali danni a infrastrutture civili. Questo alto numero di unità distrutte suggerisce un’intensificazione delle attività di ricognizione o attacco nella zona, anche se le autorità non hanno ancora fornito ulteriori dettagli sul tipo di droni impiegati.

Incursione a Odessa: vittime civili e danni alle abitazioni

Più a sud, nella regione di Odessa, le forze russe hanno lanciato un attacco che ha provocato la morte di un uomo di 69 anni e il ferimento di una donna di 70 anni. Il capo dell’Amministrazione militare regionale di Odessa, Oleh Kiper, ha riferito su Telegram che l’attacco ha colpito una zona residenziale, danneggiando un condominio di tre piani e altre infrastrutture civili.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle popolazioni civili nelle zone di conflitto. Le autorità ucraine hanno condannato l’attacco, definendolo un “crimine contro i civili”. Alcune fonti locali hanno suggerito che l’attacco possa essere stato effettuato con munizioni aeree di precisione, ma le indagini sono ancora in corso.

Violazione dello spazio aereo lituano

Nel contesto più ampio della tensione aerea, un “drone non identificato” è stato rilevato nello spazio aereo della Lituania. Il centro di gestione crisi del Paese ha segnalato l’avvistamento, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni su eventuali azioni intraprese per intercettare il velivolo.

Questo episodio sottolinea la crescente difficoltà di monitorare e controllare un’area così vasta e complessa, in cui le incognite tecniche e le motivazioni politiche si intrecciano.

Diplomazia in corso: negoziati ad Abu Dhabi

Parallelamente agli eventi militari, nella stessa giornata è ripresa la trattativa di pace ad Abu Dhabi. Una delegazione statunitense guidata dall’inviato speciale per la pace Steve Witkoff e dall’ex consigliere Jared Kushner ha ripreso i colloqui con le parti coinvolte. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato che “si discutono i parametri di sicurezza post-conflitto”.

Nonostante gli sforzi diplomatici, Mosca accusa Bruxelles di interferire nei negoziati, definendolo un “disturbo”. La tensione diplomatica aggiunge un ulteriore livello di complessità alla già delicata situazione sul terreno.