Quando l’aria di dicembre avvolge la Toscana, Arezzo si prepara a brillare con la sua tradizionale atmosfera natalizia. Quest’anno, la festa prende una piega inedita: dal 14 novembre al 6 gennaio la storica Piazza Grande ospiterà la Lego Brick House, l’evento più noto d’Italia dedicato ai mattoncini LEGO.

Il palazzo della Fraternità dei Laici, già sede della Casa della Musica, diventa il cuore pulsante dell’esposizione.

Più di tre milioni di mattoncini verranno impiegati per creare oltre 40 opere che si snodano su due piani, tra monumenti, diorami, quadri e installazioni di dimensioni imponenti. L’evento vuole dimostrare come piccoli elementi di plastica possano trasformarsi in capolavori visivi e concettuali capaci di stupire visitatori di ogni età.

Mostre speciali e laboratori per grandi e piccini

All’interno della Brick House, l’ingresso comprende due esposizioni personali di grande richiamo. Stefano Bolcato presenta ritratti di personaggi famosi reinterpretati in chiave LEGO, mentre Alessandro Piano espone sculture e installazioni pop che giocano con luce e colore. Accanto alle opere fisse, si aprono spazi creativi: il Ludyx Lab mette a disposizione una pista dove i visitatori possono costruire e testare le proprie macchinine LEGO, e l’Eurochocolate propone il Choco Brick Lab, un laboratorio dolciario che permette di personalizzare tavolette di cioccolato a forma di mattoncino.

Un’area dedicata alla cultura LEGO italiana

Tra le installazioni più amate troviamo la minifigure illuminata di 3 metri, la replica del Titanic più lunga del mondo, la Sfinge di Stefano Mapelli e la città bianca di Minas Tirith curata da Alex Bonelli. Non mancano icone italiane: il Campidoglio, la Fontana di Trevi, la Mole Antonelliana e la Cappella Cornaro di Luca Petraglia. Per la prima volta arriva anche il diorama delle Cinque Terre realizzato da Andrea Caboni, mentre Federico D’Annunzio porta in Piazza Grande la leggendaria Area 51 con la sua opera “Close Encounters of the Third Kind”.

Info pratiche e biglietteria

Il biglietto d’ingresso costa 10 € per adulti e bambini; è gratuito per i bambini fino a 3 anni. L’acquisto garantisce l’accesso sia al piano terra sia al primo piano, dove si trovano i laboratori. È previsto uno sconto del 10% nelle baite del Villaggio Tirolese presentando il ticket. Il Choco Brick Lab ha un costo aggiuntivo di 5 €. L’ultimo ingresso è consentito alle 17:45. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento o inviare una mail a info@.

La Lego Brick House si integra perfettamente con le altre attrazioni del Natale aretino: il Villaggio Tirolese, il Mercatino di Natale, la Casa di Babbo Natale nella Fortezza Medicea e lo spettacolo di luci “Big Lights Show” che illumina la piazza dalle 17 alle 24. Un appuntamento imperdibile per famiglie, appassionati di arte e curiosi che desiderano vivere un Natale diverso, costruito mattoncino dopo mattoncino.