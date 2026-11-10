Il 3 settembre, nella tranquilla cittadina della Contea del Somerset, Regno Unito, la vita di Kim Reynolds è stata scossa da un episodio inaspettato. Il suo cane, un dobermann di nome Saraya, ha iniziato a comportarsi in modo insolito accanto al piccolo Alexander, appena cinque mesi nato. Il cane abbaiava, girava su se stesso e leccava ripetutamente il petto del bambino, segno che ha attirato immediatamente l’attenzione di Kim.

Inizialmente la madre ha pensato a una semplice curiosità o a un desiderio di attenzione da parte dell’animale. «Mia madre era qui da noi e diceva ‘cosa ha Saraya che non va?’», ricorda Kim, che vive in una casa di campagna del Somerset. Nessun sintomo evidente si manifestava in Alexander: non piangeva, non mostrava segni di disagio e la routine quotidiana proseguiva come di consueto.

Il comportamento insolito di Saraya

Con il passar delle ore, però, il cane non ha cessato l’aggressività. Continuava a girare intorno al neonato, a guaire e a leccare incessantemente il viso del bimbo. Kim ha tentato di distrarlo, portandolo fuori per una passeggiata e facendogli persino il bagnetto, ma nessuna di queste azioni ha avuto effetto.

L’animale sembrava infatti fissato su un unico obiettivo: avvertire i padroni di qualcosa di fuori dal comune.

Quando Alexander ha iniziato a piangere in modo più intenso e a mostrare segni di irritabilità, la madre ha deciso di recarsi all’ospedale più vicino. La decisione non è stata presa per leggerezza: il cane aveva ripetutamente indicato un comportamento anomalo e i genitori non volevano rischiare di sottovalutare il segnale.

La sindrome di Wolff-Parkinson-White

All’arrivo in pronto soccorso, i medici hanno subito monitorato la frequenza cardiaca di Alexander. Il piccolo presentava più di 200 battiti al minuto, un valore ben al di sopra della norma per la sua età. Dopo gli esami, è stata diagnosticata la sindrome di Wolff-Parkinson-White, una rara anomalia congenita del ritmo cardiaco che colpisce circa 1 neonato su 100. La condizione, se non trattata, può causare tachicardie improvvise e, nei casi più gravi, arresto cardiaco.

Il trattamento è stato immediato: il personale sanitario ha somministrato un farmaco beta-bloccante, che ha ridotto la frequenza cardiaca a livelli normali, permettendo così di stabilizzare il neonato e di effettuare ulteriori accertamenti. I medici hanno spiegato a Kim che, in futuro, potrebbe essere necessario ricorrere a una procedura di ablazione per regolare definitivamente il ritmo.

Il merito di Saraya e la riflessione finale

Kim Reynolds ha dichiarato, con una punta di commozione, di temere cosa sarebbe potuto accadere se il cane non avesse mostrato quel comportamento persistente. «Tremo al pensiero di cosa sarebbe potuto succedere», ha ammesso, aggiungendo che mai le era passato per la testa che il problema potesse essere di natura cardiaca. La storia di Saraya dimostra, ancora una volta, quanto gli animali domestici possano percepire alterazioni fisiologiche nei loro proprietari, fungendo da segnale di allarme in situazioni critiche.

Oggi Alexander è sotto controllo medico e i medici continuano a monitorare la sua condizione. Nel frattempo, Saraya è celebrata come una vera eroina a quattro zampe, un cane-cardiologo che ha salvato una vita grazie al suo istinto. La vicenda ha acceso un dibattito su quanto sia importante osservare attentamente i segnali dei propri animali, specialmente quando si tratta di neonati o di persone vulnerabili.