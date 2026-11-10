Schianto tra auto e moto, morto un ispettore di polizia: chi era il 56enne

Schianto tra auto e moto, morto un ispettore di polizia: chi era il 56enne

Incidente mortale tra un'auto e una moto, perde la vita un ispettore di polizia: il ricordo e il dolore dei colleghi.

Un tragico incidente stradale è costato la vita a Oscar Zanoncini, 56 anni, ispettore della Polizia di Stato in servizio a Varese. L’uomo è rimasto coinvolto in uno scontro tra un’automobile e una motocicletta. La sua morte ha suscitato grande commozione anche nell’ambiente ospedaliero, dove da tempo rappresentava un importante punto di riferimento per la sicurezza e per il personale.

Ispettore di polizia muore nel tragico incidente sulla Varesina: chi era Oscar Zanoncini

L’incidente si è verificato poco dopo le 12 di oggi, martedì 10 novembre, lungo la strada statale 233 Varesina, in via Monte Grappa, nel territorio di Tradate. Per cause ancora da chiarire, la moto sulla quale viaggiava Zanoncini si è scontrata con un’automobile.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, un’automedica e l’elisoccorso decollato dalla base di Villa Guardia, in provincia di Como. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il motociclista non è stato possibile fare nulla: i sanitari hanno constatato il decesso direttamente sul luogo dell’impatto.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche il conducente dell’auto, un uomo di 49 anni, e una donna di 47 che viaggiava con lui. Entrambi sono stati accompagnati in codice verde all’ospedale Galmarini di Tradate.

Le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Saronno. L’episodio ha provocato anche notevoli disagi alla circolazione, con rallentamenti in entrambe le direzioni lungo il tratto compreso tra Tradate e Venegono Inferiore.

Il cordoglio per Oscar Zanoncini: «Una persona amabile, gentile, buona»

La morte dell’ispettore ha colpito profondamente anche la comunità dell’ospedale di Circolo di Varese, dove negli ultimi anni aveva svolto un ruolo importante nella gestione della sicurezza. In particolare, da circa un anno e mezzo era responsabile del posto di Polizia istituito all’interno della struttura sanitaria, dopo aver maturato esperienze nella Stradale, alle Volanti e all’Anticrimine. Zanoncini era inoltre molto conosciuto tra gli studenti del territorio: dedicava parte del proprio tempo agli incontri nelle scuole, dove affrontava con i ragazzi i temi della legalità e della sicurezza.

A ricordarne l’impegno è stato anche Paolo Macchi, segretario generale del Siulp Varese, che ne ha sottolineato la passione per il proprio lavoro a Malpensa24: «Oscar era una delle persone più rispettose e appassionate di questo lavoro che io abbia mai incontrato». Parole di profonda commozione sono arrivate anche da Asst Sette Laghi, che ha voluto ricordarlo attraverso un messaggio ufficiale. «Da tre anni a questa parte, l’ispettore Zanoncini è stato una presenza costante all’ospedale di Circolo di Varese, un punto di riferimento importante e prezioso per la sicurezza della nostra struttura», si legge nella nota. L’azienda sanitaria ha evidenziato non soltanto le sue competenze professionali, ma soprattutto il carattere e la sensibilità dimostrati quotidianamente: «Una persona amabile, gentile, buona, capace di coniugare con naturalezza l’autorevolezza del proprio ruolo con una sincera attenzione verso gli altri».