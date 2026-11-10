Negli ultimi giorni la Guardia di Finanza ha portato a termine un’operazione congiunta nelle province di Pistoia e Prato, che ha portato al sequestro di più di 2.200 articoli sospettati di contraffazione. La indagine è nata da controlli di routine su esercizi commerciali e mercati ambulanti, ma ha rapidamente rivelato una rete più estesa, capace di immettere sul mercato prodotti di lusso falsificati e articoli decorativi privi di certificazioni di sicurezza.

Scoperta dei prodotti falsi nei negozi di Pistoia e Montecatini Terme

Le squadre di finanza operative a Pistoia e Montecatini Terme hanno identificato diverse collane di accessori – sciarpe, foulard e cappelli – che riportavano i loghi di maison internazionali come Louis Vuitton, Chanel, Dior ed Hermès. Tali capi erano esposti in vetrine e nei punti vendita al dettaglio, ingannando i consumatori con la falsa percezione di autenticità.

Gli accertamenti hanno confermato la mancanza di elementi distintivi di vero prodotto, come le etichette interne, i certificati di autenticità e i codici di tracciabilità, rendendo evidente il carattere fraudolento dell’intera offerta.

Tipologia degli articoli sequestrati

Oltre ai capi di abbigliamento, i controlli hanno portato alla luce numerosi oggetti decorativi – lampade, candelabri e ornamenti – che non rispettavano le norme di sicurezza previste dal codice del consumo.

Questi prodotti erano privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore, come composizione dei materiali, avvertenze sull’uso e marchi di conformità CE, configurandosi quindi come merce non conforme e pericolosa per la salute pubblica.

Indagine sul fornitore all’ingrosso di Prato

Grazie alle attività investigative, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la catena di approvvigionamento. Il punto focale è stato un magazzino all’ingrosso situato a Prato, gestito da un cittadino di origine cinese. All’interno dell’esercizio sono stati rinvenuti ulteriori 2.200 articoli falsi, accuratamente mescolati tra la merce regolarmente commercializzata. Un ulteriore elemento di pressione per i finanzieri è stato il ritrovamento di un container adibito a deposito, dove era custodita una parte consistente della merce contraffatta, confermando la natura strutturata dell’attività.

Procedimenti giudiziari

Al termine dell’operazione, l’intera fornitura è stata sottoposta a sequestro penale. Parallelamente, due soggetti – uno legato alla procura di Pistoia e l’altro a quella di Prato – sono stati denunciati per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. Le indagini proseguono per definire l’eventuale estensione della rete e per garantire che i responsabili rispondano delle violazioni commesse contro i consumatori e il mercato legale.

Questo caso sottolinea l’importante ruolo della Guardia di Finanza nella tutela dei consumatori e nella difesa del Made in Italy contro pratiche illecite di contraffazione, dimostrando come un coordinamento efficace tra le varie sedi operative possa smantellare reti commerciali anche di notevole dimensione.