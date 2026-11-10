Home > Cronaca > Guardia di Finanza blocca 2.200 prodotti falsi tra sciarpe, foulard e cappelli

Guardia di Finanza blocca 2.200 prodotti falsi tra sciarpe, foulard e cappelli

Guardia di Finanza blocca 2.200 prodotti falsi tra sciarpe, foulard e cappelli

La procura di Pistoia e Prato indaga su un grosso traffico di accessori di lusso falsi scoperti dalla Guardia di Finanza.

di Pubblicato il

Negli ultimi giorni la Guardia di Finanza ha portato a termine un’operazione congiunta nelle province di Pistoia e Prato, che ha portato al sequestro di più di 2.200 articoli sospettati di contraffazione. La indagine è nata da controlli di routine su esercizi commerciali e mercati ambulanti, ma ha rapidamente rivelato una rete più estesa, capace di immettere sul mercato prodotti di lusso falsificati e articoli decorativi privi di certificazioni di sicurezza.

Scoperta dei prodotti falsi nei negozi di Pistoia e Montecatini Terme

Le squadre di finanza operative a Pistoia e Montecatini Terme hanno identificato diverse collane di accessori – sciarpe, foulard e cappelli – che riportavano i loghi di maison internazionali come Louis Vuitton, Chanel, Dior ed Hermès. Tali capi erano esposti in vetrine e nei punti vendita al dettaglio, ingannando i consumatori con la falsa percezione di autenticità.

Gli accertamenti hanno confermato la mancanza di elementi distintivi di vero prodotto, come le etichette interne, i certificati di autenticità e i codici di tracciabilità, rendendo evidente il carattere fraudolento dell’intera offerta.

Tipologia degli articoli sequestrati

Oltre ai capi di abbigliamento, i controlli hanno portato alla luce numerosi oggetti decorativi – lampade, candelabri e ornamenti – che non rispettavano le norme di sicurezza previste dal codice del consumo.

Questi prodotti erano privi delle informazioni obbligatorie per il consumatore, come composizione dei materiali, avvertenze sull’uso e marchi di conformità CE, configurandosi quindi come merce non conforme e pericolosa per la salute pubblica.

Indagine sul fornitore all’ingrosso di Prato

Grazie alle attività investigative, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la catena di approvvigionamento. Il punto focale è stato un magazzino all’ingrosso situato a Prato, gestito da un cittadino di origine cinese. All’interno dell’esercizio sono stati rinvenuti ulteriori 2.200 articoli falsi, accuratamente mescolati tra la merce regolarmente commercializzata. Un ulteriore elemento di pressione per i finanzieri è stato il ritrovamento di un container adibito a deposito, dove era custodita una parte consistente della merce contraffatta, confermando la natura strutturata dell’attività.

Procedimenti giudiziari

Al termine dell’operazione, l’intera fornitura è stata sottoposta a sequestro penale. Parallelamente, due soggetti – uno legato alla procura di Pistoia e l’altro a quella di Prato – sono stati denunciati per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. Le indagini proseguono per definire l’eventuale estensione della rete e per garantire che i responsabili rispondano delle violazioni commesse contro i consumatori e il mercato legale.

Questo caso sottolinea l’importante ruolo della Guardia di Finanza nella tutela dei consumatori e nella difesa del Made in Italy contro pratiche illecite di contraffazione, dimostrando come un coordinamento efficace tra le varie sedi operative possa smantellare reti commerciali anche di notevole dimensione.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app