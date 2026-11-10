Il conducente del monopattino responsabile della morte del fisico dell’Enea si è presentato alla polizia, dove è stato denunciato per omicidio stradale.

Il monopattino elettrico è stato al centro di un tragico episodio avvenuto a Roma, dove il famoso fisico dell’Enea Roberto Cervellati ha perso la vita. Il 6 novembre, mentre percorrva la pista ciclabile di viale Angelico, l’anziano scienziato è stato investito da un veicolo a due ruote, per poi soccombere al giorno successivo al Policlinico Gemelli.

L’evento ha acceso i riflettori sulla sicurezza delle infrastrutture urbane e sul comportamento dei conducenti di monopattini.

I fatti del 6 novembre a viale Angelico

Intorno alle ore 15:30 del giorno 6, Roberto Cervellati, allora a pochi giorni dal compimento dei 93 anni, stava percorrendo la pista ciclabile di viale Angelico, nel rione Prati, quando è stato colpito da un monopattino elettrico.

Il conducente, un uomo di 51 anni residente a Roma, non ha rallentato per prestare soccorso e ha proseguito la marcia, lasciando la vittima a terra. Cervellati è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Agostino Gemelli, dove è deceduto la mattina del 7 novembre.

Indagini, sequestro del veicolo e costituzione del sospetto

Dopo il sinistro, la Polizia locale di Prati ha avviato le prime indagini, analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei passanti.

Il monopattino impiegato è stato sequestrato come prova materiale. Il 9 novembre, il sospetto si è presentato alla caserma dei carabinieri di Roma Trastevere, accompagnato dal proprio avvocato, per assumersi la responsabilità dell’evento. È stato denunciato a piede libero per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L’ufficiale di stampa della procura ha confermato che il pm Andrea D’Angeli ha ordinato l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.

La testimonianza del conducente

Il sospetto, in un primo colloquio con le autorità, ha dichiarato di aver acquistato il monopattino soltanto tre giorni prima, per gli spostamenti casa-lavoro. Ha raccontato di essere caduto subito dopo l’impatto, di essersi rialzato e di aver ricevuto il telefono da un passante per chiamare i soccorsi. Avendo visto il sangue di Cervellati, ha riferito di aver provato un “panico improvviso” e di aver fuggito dal luogo. L’avvocato di difesa ha espresso rammarico per la perdita del professore e fiducia nel corretto svolgimento delle indagini.

Reazioni della famiglia e dibattito sulla normativa dei monopattini

Maria Cristina Cervellati, una delle tre figlie di Roberto, ha commentato il drammatico episodio sottolineando l’urgente necessità di regole più stringenti per i monopattini. “Papà non temeva di muoversi in città, ma questi veicoli sono diventati un pericolo costante”, ha detto, chiedendo un vero processo di regolarizzazione del settore. I dati di Quattroruote mostrano un aumento degli incidenti con monopattini: nel 2025 si sono registrati 4.130 casi in Italia, con 208 pedoni investiti e sei decessi a Roma negli ultimi anni. Le associazioni di categoria e le istituzioni locali hanno già annunciato controlli più severi su casco, targa, assicurazione e limiti di velocità.