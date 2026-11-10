Il noto Fabrizio Corona ha riacceso i riflettori su di sé con il debutto di The King of Paparazzi, un format esclusivo su YouTube dedicato al caso che coinvolge Belen Rodriguez, sua sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il primo episodio è stato girato nella sera del compleanno di Belen, festeggiato in un locale milanese molto in vista.

Il compleanno a Portaño Prohibido: amici, famiglia e atmosfera

La festa si è svolta al Porteño Prohibido, ristorante argentino di tendenza, dove la conduttrice argentina è stata circondata da parenti stretti e dagli amici più cari, tra cui spicca Patrizia Griffini. L’evento ha visto la presenza di tutti i membri della famiglia Rodriguez e di Ignazio Moser, creando un clima di festa tipico ma anche un’occasione per le telecamere di Corona di agganciare i protagonisti.

L’inseguimento di Maduka Okoye e la fuga delle sorelle

Nel corso della serata, Corona ha notato il portiere dell’Udinese Maduka Okoye uscire dal locale argentino. Deciso a cogliere l’attimo, ha iniziato a seguirlo, convinto che il van su cui stava viaggiando si sarebbe fermato poco dopo e che Belen fosse sulla stessa tratta.

L’attesa si è rivelata vana: il portiere è scomparso, e Corona ha perso l’uscita delle Rodriguez e di Ignazio Moser dal Porteño Prohibido.

Patrizia Griffini tenta di fermare Corona

Il giorno successivo, il cinquantaduenne si è collocato sotto la casa della sua ex compagna, dove ha incrociato Patrizia Griffini, nota anche come “La Petineuse”. La donna, preoccupata, gli ha detto: “Dai, amore, quello che hai fatto non è bello. È stata una cosa brutta. Non c’è più il gossip, basta”. Invece di ritirarsi, Corona ha risposto, cercando di difendere le proprie inchieste: “Questa è una cosa che serve a tutti quanti… se avesse un piano, guadagnerebbe 20 milioni di euro, lei, la sorella e il cognato”.

L’inseguimento di Belen Rodriguez

Quando Belen ha lasciato l’abitazione, Corona è scattato a darle la caccia, tentando di attirare la sua attenzione. “Possiamo parlare? Ti devo chiedere solo una cosa. Te lo giuro poi non vengo più. Mai più ti nominerò, ma parlami”, ha insistito. La quarantaduenne ha continuato a camminare senza rivolgere una parola a Corona, che ha registrato il momento senza ottenere risposta.

Lo scambio verbale con Cecilia Rodriguez

Subito dopo, Corona ha incrociato Cecilia Rodriguez mentre passeggiava con il cane e la figlia. La sorella maggiore ha risposto con fermezza: “Io non lo so, ti giuro, dai, basta. Non ho proprio voglia di parlare con te Fabrizio”. Il paparazzo ha tentato una riconciliazione: “Alla fine avete vinto voi. Vi ho ripulito l’immagine… sei l’unica che rispetto da morire”. Cecilia, però, ha replicato: “Mi rispetti? Non l’hai fatto. Non infastidisco nessuno. Tu fai il tuo lavoro? Non ho capito bene qual è il tuo lavoro”.

Il ritorno su Belen e la rabbia di Corona

Nel tardo pomeriggio, Corona ha nuovamente avvistato Belen fuori da un ristorante e ha ripreso a seguirla a piedi, lanciandole la domanda: “Ho raccontato delle bugie su di te? Dimmi che ho detto una bugia e non torno mai più”. Anche in questa occasione la showgirl non si è voltata, accelerando il passo verso casa.

Riflessioni finali: denuncia, gossip e tensioni

Il paparazzo, deluso dal silenzio di Belen, ha scaricato la sua frustrazione in auto, definendola “la reina del sud online” che “minaccia sui social e poi resta zitta”. Ricorda che, all’inizio di settembre 2026, Belen aveva dichiarato sui social di averlo denunciato per presunti reati, smentendo al contempo i gossip diffusi nella sua trasmissione Falsissimo. L’intera vicenda rimane al centro del dibattito mediatico, alimentando ulteriori polemiche sul ruolo dei paparazzi nella vita delle celebrità.