Cyberattacchi e frigoriferi hackerati, quali sono i rischi per gli elettrodomestici di casa?

Cyberattacchi e frigoriferi hackerati, quali sono i rischi per gli elettrodom...

Cyberattacchi e frigoriferi hackerati, quali sono i rischi per gli elettrodom...

(Adnkronos) - L’ondata di attacchi informatici che nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2026 ha portato fino a 50 gradi i banchi frigo di mezza Europa ha reso i frigoriferi hackerati un rischio reale. Dopo la Francia, colpita a ottobre, sono stati presi di mira supermercati in Belgio, Svezia, Es...

(Adnkronos) – L’ondata di attacchi informatici che nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2026 ha portato fino a 50 gradi i banchi frigo di mezza Europa ha reso i frigoriferi hackerati un rischio reale. Dopo la Francia, colpita a ottobre, sono stati presi di mira supermercati in Belgio, Svezia, Estonia, Irlanda e anche in Sicilia. Ma cosa rischia chi possiede un elettrodomestico connesso e come può difendersi? A rispondere Achiropita Cicala di Immobiliare.it.

La tecnologia che regola a distanza i banchi frigo è arrivata anche nelle case, dove un frigorifero smart, a prima vista un semplice elettrodomestico, funziona come un piccolo computer collegato al router. Rispetto a un pc riceve molta meno attenzione sul fronte della sicurezza, specie nei modelli economici, dove le difese vengono sacrificate al prezzo.

Quando un estraneo entra nel dispositivo, le conseguenze possono essere diverse. Furto delle credenziali: il frigorifero è collegato al tuo account e, se usi la stessa password altrove, l’aggressore può provarla sulla posta o sui social; accesso al resto della rete: un elettrodomestico violato diventa una porta d’ingresso verso il tuo pc e le app bancarie; abitudini svelate ai ladri: consumi e routine programmate indicano gli orari in cui sei fuori casa; cibo a rischio: chi controlla l’app può modificare il raffreddamento e gli alimenti potrebbero perdere la catena del freddo; arruolamento in una botnet: il dispositivo entra in una rete di apparecchi infettati e usa la tua connessione per inviare spam.

Sembra fantascienza, ma i frigoriferi hackerati e arruolati in una botnet esistono da oltre dieci anni, tanto che tra fine 2013 e inizio 2014 più di 100.000 dispositivi, tra cui un frigorifero, spedirono oltre 750.000 e-mail malevole all’insaputa dei proprietari.

La storia dei frigoriferi hackerati comincia quasi sempre con una scansione automatica di Internet, durante la quale alcuni programmi cercano dispositivi raggiungibili e ancora protetti dalle credenziali di fabbrica. Una volta individuato il bersaglio, l’aggressore prova le combinazioni più comuni oppure sfrutta una falla nota, corretta dal produttore ma mai aggiornata dal proprietario. A quel punto l’intruso non danneggia nulla, anzi usa le normali funzioni dell’app, come la temperatura, oppure rimane nascosto per spiare la rete. Nelle abitazioni il punto più fragile è spesso il router, perché una rete Wi-Fi con password debole consente a chiunque sia nei paraggi di intercettare i dati che l’elettrodomestico scambia con il cloud. Nel 2015 alcuni ricercatori lo dimostrarono con un frigorifero smart che, collegato al calendario di Google senza verificare i certificati di sicurezza, rivelava la password di gmail.

Oltre al router, è sensibile anche l’account cloud del produttore, visto che con la sua password si comanda il frigorifero ovunque. Lo stesso router, poi, può esporre il frigorifero con l’UPnP, una funzione attiva di serie su molti modelli che lascia agli apparecchi di casa aprire da soli un passaggio verso internet, senza chiedere nulla. Per le app è una comodità, perché funzionano senza configurazioni manuali, però così il frigorifero diventa raggiungibile anche da fuori casa.

La buona notizia è che per mettere la cucina al riparo dai frigoriferi hackerati sono sufficienti pochi minuti. Cinque, secondo gli esperti, le cose da fare:

1) Cambiare la password di fabbrica: le combinazioni predefinite circolano online, perciò sceglila lunga e diversa per ogni apparecchio.

2) Creare una rete ospiti sul router: riservata agli elettrodomestici, impedisce che un’eventuale violazione raggiunga pc e smartphone.

3) Attivare gli aggiornamenti automatici: ogni nuova versione del firmware chiude vulnerabilità già scoperte.

4) Disattivare l’accesso remoto: se non comandi il frigorifero da fuori casa, spegni anche l’UPnP del router.

5) Controllare il supporto prima di comprare: verifica per quanti anni il produttore garantisce gli aggiornamenti di sicurezza. Sul supporto qualcosa si muove anche in Europa, perché il cyber resilience act dall’11 settembre 2026 obbliga i fabbricanti a segnalare entro 24 ore le vulnerabilità sfruttate.

La casa meglio configurata può tradirsi per una distrazione, e molte intrusioni partono da lì: non comprare un frigorifero smart usato senza resettarlo: l’account del vecchio proprietario potrebbe rimanere collegato all’apparecchio; non accettare in blocco i termini d’uso: spesso autorizzano la cessione dei tuoi dati a terze parti; scollega ciò che non usi: un forno connesso di cui ignori le funzioni smart moltiplica inutilmente le vie d’accesso; non sottovalutare i segnali anomali: una connessione lenta o temperature cambiate da sole possono indicare un’intrusione; blocca sempre lo smartphone: senza codice, chiunque lo prenda in mano ha le chiavi di tutti i dispositivi. Il telefono, in fondo, è il telecomando della casa, e proteggerlo vale quanto chiudere a chiave la porta d’ingresso.

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