Infortuni, Palazzoli (Inca Cgil): "Ma mancanza denunce pesano modo e tempi riconoscimento danni"

(Adnkronos) - La realtà degli infortuni sul lavoro è più ampia di quella che emerge dalle statistiche, e a pesare è anche il modo, e i tempi, con cui oggi si arriva al riconoscimento dei danni da lavoro. A dirlo, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Sara Palazzoli componente del Collegio d...

(Adnkronos) – La realtà degli infortuni sul lavoro è più ampia di quella che emerge dalle statistiche, e a pesare è anche il modo, e i tempi, con cui oggi si arriva al riconoscimento dei danni da lavoro. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Sara Palazzoli componente del Collegio di presidenza del patronato Inca Cgil. “I dati Inail aggiornati a settembre – afferma – confermano ciò che vediamo ogni giorno nei nostri sportelli: nel nostro Paese ci si continua ad ammalare, a infortunarsi e a morire di lavoro.

I dati Inail ci dicono che nei primi nove mesi del 2026 le denunce di malattia professionale crescono del 16,3%, gli infortuni in occasione di lavoro del 4,8%. Le denunce di infortunio mortale sono 823, erano 784 nello stesso periodo del 2025: 589 sul lavoro, 221 nel tragitto casa-lavoro, 13 tra gli studenti.

Senza considerare le morti per malattia professionale, ad esempio tumori, che non rientrano in questo conteggio”.

“Già questi numeri – osserva – ci spingono a riflettere. Il problema è che la questione è più ampia di quello che viene registrato, cioè le denunce presentate. Molte lavoratrici e molti lavoratori non denunciano per paura di ripercussioni, soprattutto chi ha un impiego precario e teme che, dopo una denuncia, la chiamata per il contratto successivo non arrivi più.

Poi ci sono le richieste di riconoscimento che restano per mesi, a volte oltre un anno, senza risposta. Sono danni che esistono, anche se nei conteggi non compaiono”.

“Dai sedi territoriali dell’Inca – sottolinea – emerge soprattutto una carenza di organico. L’Inail ha oggi pochi medici, indispensabili per riconoscere i danni da lavoro, e poco personale amministrativo. Non lo diciamo solo noi, lo dice lo stesso Istituto: secondo la Relazione annuale 2025, a fine 2025 mancava circa il 20% del personale previsto. Nelle nostre sedi ne vediamo gli effetti in ogni fase del percorso. In alcuni territori la convocazione per la prima visita arriva con mesi di ritardo. Quando una domanda viene respinta, magari con motivazioni generiche, dobbiamo ricorrere all’accesso agli atti e poi all’opposizione in via amministrativa. Le visite collegiali, in cui i medici dell’Inail e quelli del patronato discutono il nesso tra malattia e lavoro, possono essere convocate oltre un anno dopo il ricorso, perché mancano i medici. Se non si trova un accordo resta la via giudiziaria, che allunga ancora i tempi. Portiamo in giudizio solo le pratiche con solide evidenze, e infatti oltre il 70% delle cause ha esito favorevole”.

“L’attesa per il riconoscimento dell’infortunio sulla scelta di rinunciare alla denuncia – ammette Sara Palazzoli componente del Collegio di presidenza del patronato Inca Cgil – pesa tantissimo. Pensiamo a chi ha subito un infortunio o si è ammalato a causa del lavoro. Per loro, ogni mese conta: restano in un limbo, senza sapere se la loro condizione verrà riconosciuta e a cosa avranno diritto. Quando l’iter si allunga senza una scadenza certa, le persone più fragili o precarie possono decidere di arrendersi e desistere. Nelle nostre sedi vediamo due forme di rinuncia. C’è chi non denuncia per timore di perdere il lavoro, e davanti alla prospettiva di un percorso lungo e incerto ha un motivo in più per tacere. E c’è chi la domanda la presenta, ma poi abbandona perché non regge l’attesa tra prima visita, ricorsi e collegiali. In entrambi i casi il diritto non viene esercitato, e di queste rinunce non troviamo traccia nelle statistiche. Per questo i numeri dell’Inail, già preoccupanti, raccontano solo una parte del fenomeno. L’attesa ricade sulle persone e, quando la lavoratrice o il lavoratore muore per causa di lavoro, sulle loro famiglie”.

Il riconoscimento di un diritto al risarcimento per infortunio non dovrebbe dipendere dalla provincia in cui si presenta la domanda eppure dai dati territoriali Inca non è così. “Quello che osserviamo nelle sedi Inca – precisa – trova riscontro nell’analisi della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (Ciip): la percentuale di domande di malattia professionale accolte va dal 20% al 60% a seconda della sede provinciale, anche all’interno della stessa regione. Una forbice così ampia solleva dubbi sull’uniformità di trattazione e sulla parità di tutela. Intanto le domande aumentano: secondo la Ciip le denunce hanno sfiorato le 98.500 nel 2025, mentre la quota di patologie riconosciute dall’Inail tende a ridursi. E nei primi nove mesi del 2026 crescono ancora del 16,3%”.

“Ci sono dunque – chiarisce – più domande da esaminare, a fronte di una carenza di medici e di personale. Per questo, oltre alla prevenzione, bisogna investire sul riconoscimento: servono più medici e più personale, perché l’Istituto possa garantire in ogni provincia visite in tempi brevi, collegiali più ravvicinate e motivazioni chiare quando una domanda viene respinta. Per Inca, l’obiettivo è che tutte e tutti si vedano riconosciuti i propri diritti”.

(di Sabrina Rosci)

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