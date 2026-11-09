Dal 8 all’11 novembre il Papa Leone XIV ha intrapreso un viaggio storico in Sud-America, toccando tre capitali argentine e, successivamente, l’Uruguay. L’obiettivo dichiarato è stato quello di dare voce a chi vive ai margini, denunciare la disoccupazione e ricordare che la dignità è un valore inalienabile. Gli incontri, i messaggi e le azioni concrete hanno costituito una vera maratona pastorale, in un Paese ancora segnata da profonde divisioni sociali e politiche.

Itinerario argentiniano del papa Leone XIV

Arrivo a Buenos Aires e incontro con il presidente

L’attraversamento dell’aeroporto di Ezeiza ha segnato l’inizio di una serie di appuntamenti intensi. Il Pontefice è stato accolto nella Casa Rosada, dove ha stretto la mano al presidente Javier Milei, sottolineando l’importanza di un dialogo tra Stato e Chiesa.

Durante il colloquio, Leone XIV ha ricordato che privare una persona del lavoro non equivale solo a togliere un reddito, ma colpisce la dignità, la coesione e il senso di appartenenza di tutta la comunità.

Visita al Cottolengo e al mondo del lavoro

Il pomeriggio successivo ha visto il Santo Padre al Cottolengo di don Orione a Claypole, un vero “villaggio della carità” gestito dalla Famiglia orionina.

Lì, tra i fratelli e le sorelle con disabilità, Leone XIV ha enfatizzato che la solidarietà è il vero antidoto all’esclusione. Poi, nell’Università Cattolica di Buenos Aires, ha parlato davanti a studenti, imprenditori e sindacati, evidenziando che la disoccupazione è un dramma che ferisce la dignità umana e minaccia il tessuto sociale.

Da Córdoba al santuario di Luján: fede e solidarietà

Il 10 novembre il pontefice si è spostato a Córdoba, dove ha celebrato la messa con i vescovi e il clero argentino, invitandoli a costruire una “città senza esclusioni”. La serata è proseguita con una veglia giovanile a Buenos Aires, dove ha sottolineato l’importanza della speranza per un Paese polarizzato. Il giorno successivo, alle ore 8, ha visitato il carcere federale di Devoto, ricordando che la giustizia deve sempre tenere conto della umanità di chi è incarcerato. Infine, ha concluso il suo soggiorno argentino al santuario di Luján, dove la Madonna patrona ha ricevuto la benedizione per un futuro più inclusivo.

Il cammino uruguaiano: da Montevideo ai campesinos

Discorsi su guerra, povertà e dignità umana

Il pontefice ha proseguito verso Montevideo, dove il cardinale Daniel Sturla lo ha accolto all’Università Cattolica dell’Uruguay. Davanti a docenti e studenti, Leone XIV ha indicato che la guerra è la più terribile opera umana e che la violenza nelle periferie, come il quartiere di Casavalle, è sintomo di una società frammentata. Ha citato la necessità di difendere il “buon profumo della persona umana” e di costruire insieme una nuova città dove regnino amore e pace.

Pagamenti concreti: appartamenti a Casavalle e il simbolo del mate

Nel pomeriggio successivo, il Papa è sceso a Paysandú, la “terra dei campesinos”, per incontrare agricoltori e famiglie rurali. Durante la visita, ha partecipato a una messa celebrata nel parco París Londres, dove ha ricordato il vescovo gaucho Jacinto Vera. Dopo, è tornato a Montevideo per consegnare più di trenta appartamenti nel quartiere di Casavalle, finanziati dalla Papal Foundation. Lì, ha invitato i residenti a condividere il mate, simbolo di accoglienza e solidarietà, sottolineando che il gesto di bere insieme è un messaggio di fratellanza e integrazione.

Concludendo il suo tour, Leone XIV ha ribadito che la sfida più grande è costruire una città senza esclusioni, dove ogni individuo possa contribuire al bene comune. Il ricordo di Papa Francesco è stato evoca­to come fonte di ispirazione, ma il pontefice ha sottolineato la sua specifica visione: unire speranza, giustizia e rispetto della vita in tutte le sue fasi. Il messaggio finale è stato chiaro: la società deve scegliere di essere “buoni samaritani” o di rimanere passiva di fronte alla sofferenza altrui.