Scandalo e indagine: la vicenda tra Jensen Huang e la dirigente di Megaspeed

Scandalo e indagine: la vicenda tra Jensen Huang e la dirigente di Megaspeed

Jensen Huang ha riconosciuto una tradimento, ma l’ombra di una possibile operazione cinese su Megaspeed sta scuotendo il mercato dei chip per l’IA.

Il nome Huang è tornato a far parlare di sé per motivi ben diversi da quelli legati alla tecnologia. Jensen Huang, al timone di Nvidia, ha ammesso di aver tradito la moglie, ma la notizia più calamitosamente delicata è la sua presunta relazione con Alice Huang, una dirigente che le autorità americane sospettano di operare per conto di Pechino.

Nel frattempo, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha deciso di avviare un’indagine interna per accertare se i contatti personali di Jensen con Alice possano aver compromesso la sicurezza aziendale. Pur non avendo ancora prove concrete che segreti strategici siano stati trapelati, la società ha dichiarato che il CEO resterà in carica durante le verifiche e ha invitato tutti i dipendenti a collaborare per evidenziare eventuali anomalie.

Alice Huang: da giornalista cinese a responsabile di Megaspeed International

Il profilo di Alice Huang rimane avvolto da incertezze. Conosciuta anche con i nomi cinesi Huang Le o Huang Xiaole, la sua carriera è iniziata nella televisione statale cinese, dove ha lavorato per CCTV e Hunan TV. Dopo un breve periodo, ha fatto il salto nel settore bancario, ricoprendo il ruolo di assistente del presidente della divisione private banking di HSBC.

Tra marzo e novembre 2023 si è poi presentata come amministratrice delegata di Megaspeed International, una società di data center con sede a Singapore.

Megaspeed, Speedmatrix e i fili verso la Cina

Megaspeed è nata nel 2023 come braccio di 7Road, un noto studio di videogiochi legato allo Stato cinese. All’inizio del 2024 la compagnia ha lanciato Speedmatrix, una controllata con base in Malesia, che ha acquistato chip Nvidia di ultima generazione per un valore complessivo di oltre 3,2 miliardi di dollari. L’operazione è passata per Aivres, filiale statunitense di Inspur, azienda inserita nella lista nera delle vendite di chip Nvidia senza autorizzazioni speciali. Le autorità statunitensi temono che tali componenti possano essere state dirottate da Singapore e Malesia verso la Cina.

Indagini internazionali e ripercussioni sul mercato dei chip IA

Le forze dell’ordine di Singapore hanno aperto un’indagine su Megaspeed, trovando l’indirizzo commerciale dell’azienda praticamente vuoto o trasformato in un negozio degradato. Parallelamente, gli uffici di intelligence americana monitorano da mesi le transazioni legate a Speedmatrix, sospettando violazioni delle restrizioni all’esportazione dei processori più avanzati di Nvidia. Se le accuse dovessero risultare fondate, gli USA potrebbero rafforzare le già severe limitazioni, riducendo ulteriormente le autorizzazioni per le vendite di chip AI a partner esteri.

Il caso ha anche rilanciato il dibattito politico: il segretario di Stato Marco Rubio ha inserito il dossier nei briefing pre-visita del presidente donald trump in Cina, ma Trump avrebbe scelto di non intervenire per non mettere a repentaglio le enormi vendite di chip Nvidia, cruciali per l’economia americana. In questo scenario, l’indagine di Nvidia si inserisce in una più ampia guerra tecnologica USA-Cina, dove il controllo dei processori per l’intelligenza artificiale è considerato un fattore chiave di sicurezza nazionale.