Francia, il campione di judo Teddy Riner in corsa per l'Eliseo

Parigi, 9 nov. (askanews) – Un annuncio inatteso. Il campione olimpico francese di judo, Teddy Riner, si candida alle presidenziali del 2027 in Francia. Una discesa in campo anticipata in un’intervista al quotidiano Le Parisien in cui Riner ha detto di volersi candidare “per dimostrare che la Francia può risollevarsi”.Il judoka originario della Guadalupa, oro olimpico, pluricampione mondiale, 37 anni, amatissimo in Francia, si è definito né di destra né di sinistra e in un video condiviso sui suoi social, in giacca blu e camicia, davanti a una libreria con bandiera francese accanto, ha detto:”Mi chiamo Teddy Riner e oggi, guardandovi dritto negli occhi, annuncio la mia candidatura per le elezioni presidenziali del 2027.

So cosa dirà la gente di me: è pazzo, è un outsider, non conosce i codici della politica, non ha mai fatto politica. Ma ponetevi questa domanda insieme a me: cosa c’è di folle oggi?”, per poi proseguire elencando problemi come il debito elevato del Paese, il caro-vita o le devastazioni nelle strade.”Non sarò tra coloro che guardano il Paese bruciare inventandosi scuse.

Non ho passato la vita dietro a una scrivania.La lotta ha sempre fatto parte di me. So cosa significa combattere, cadere e rialzarsi, sempre – ha proseguito -.Ma conosco la vita reale, conosco il valore dell’impegno concreto e del lavoro che merita rispetto. Lo stesso lavoro che ha fatto risplendere i colori della Francia su tutti i podi.

Quello stesso lavoro che ci ha uniti tutti e ci ha resi orgogliosi durante i Giochi. La Francia non ha bisogno di un politico di professione che reciti lezioni e passi le giornate a litigare. Ha bisogno di buon senso, fermezza, giustizia e di uno Stato che metta le cose a posto. Questa lotta per rimettere in piedi la Francia, non la combatterò per voi dall’alto; la combatterò con voi e per voi. L’unica vittoria che conta è la nostra, la vittoria del popolo francese, di tutto il popolo francese. Quindi, insieme, combattiamo per la Francia che vogliamo. Viva la Francia, viva la Repubblica” ha detto.Una discesa in campo inaspettata durante una campagna per l’Eliseo che vede, secondo i sondaggi, in testa i partiti più estremi: a destra il Rassemblement National di Marine Le Pen e a sinistra il candidato di France Insoumise Jean-Luc Mélenchon.