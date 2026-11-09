L’83ª edizione dell’EICMA 2026 si è conclusa a Fiera Milano Rho con numeri davvero eccezionali: oltre 600.000 accessi, dieci padiglioni allestiti e una superficie espositiva che supera i 300.000 metri quadrati. L’evento, svolto dal 3 all’8 novembre, ha rappresentato il più grande Salone delle due ruote della storia, attirando visitatori, professionisti e media da tutto il mondo.

Record di dimensioni e presenza internazionale

Il catalogo degli espositori ha contato 764 aziende provenienti da 52 paesi, che hanno presentato più di 2.150 marchi. Il 74% dei brand proviene da mercati esteri, a dimostrazione della crescente internazionalizzazione del settore. Inoltre, il 30% degli espositori era costituito da nuove partecipazioni o ritorni dopo assenze, segno di un ricambio dinamico tra le realtà presenti.

Professionisti e media in cifra record

Oltre 51.000 operatori del settore, provenienti da 168 nazioni, hanno partecipato alle giornate dedicate ai professionisti, registrando un incremento del 30% rispetto al 2025. La copertura giornalistica è stata assicurata da 8.700 accreditati – giornalisti, tecnici e content creator – provenienti da 67 paesi, garantendo una visibilità globale per le novità presentate.

Spettacoli chiave: MotoLive, Speed Legends e Champions Charity Race

L’area esterna MotoLive ha celebrato i suoi 21 anni su più di 60.000 metri quadrati, ospitando gare di freestyle motocross, trial e sfide per le adventure bicilindriche. Tra i protagonisti spiccavano il pluricampione di trial Toni Bou e leggendarî come Troy Bayliss, Marco Melandri e Stefan Everts. La Champions Charity Race ha coinvolto 17 case motociclistiche e numerosi campioni, con otto ore di diretta televisiva che hanno mostrato i modelli in azione.

Speed Legends: la storia della MotoGP in mostra

Nel padiglione 22 è stata allestita la retrospettiva Speed Legends, realizzata in collaborazione con il MotoGP. L’esposizione, limitata a 150.000 ingressi, ha ripercorso più di settant’anni di gare, passando per moto di icone come Giacomo Agostini, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Francesco Bagnaia. È stata anche presentata la Gaming Arena, dove migliaia di visitatori hanno provato simulazioni di guida su moto reali adattate a simulatori.

Innovazione e mobilità urbana: Y.U.M. e il convegno Motonomics

L’area Y.U.M. – Your Urban Mobility ha offerto più di 4.000 test drive gratuiti, consentendo al pubblico di confrontare scooter, ciclomotori e quadricicli sia elettrici sia a combustione interna. Questa iniziativa ha messo in evidenza le potenzialità della mobilità leggera per gli spostamenti quotidiani, in linea con le politiche di riduzione del traffico urbano.

Motonomics: l’impatto economico e ambientale dell’industria

Nel contesto del convegno ACEM-ANCMA, è stato presentato lo studio Motonomics a cura di Oxford Economics. I dati mostrano che il settore motociclistico genera 35,1 miliardi di euro di PIL in UE e Regno Unito, sostiene 481.600 posti di lavoro e produce 20,6 miliardi di entrate fiscali. Dal punto di vista ambientale, le due ruote emettono in media 95 g di CO₂ per km, contro i 250 g delle automobili, confermando il loro ruolo nella riduzione delle emissioni urbane.

Con questi risultati, EICMA 2026 si conferma non solo come vetrina commerciale, ma anche come piattaforma di networking, sportiva e di riflessione sul futuro della mobilità sostenibile.