Al Mondial de l’Auto di Parigi, il costruttore cinese BYD ha svelato la sua nuova stella di punta: l’Atto 8. Si tratta di un SUV elettrico pensato per famiglie numerose, capace di ospitare fino a sette persone e di coprire più di 600 km con una singola carica. L’annuncio è stato accompagnato da due altri progetti – un pick-up ibrido plug-in e una versione più spaziosa della Dolphin – per sottolineare l’ambizione di BYD di conquistare il mercato europeo con una gamma completa.

Atto 8: dimensioni, spazio e abitabilità

Con una lunghezza di 5,04 m, una larghezza di 1,99 m e un’altezza di 1,76 m, l’Atto 8 si inserisce nella categoria dei extra-large SUV. L’abitacolo è suddiviso in tre file: le prime due dotate di sedili riscaldati, ventilati e massaggianti, mentre la terza è piegabile per incrementare il bagagliaio da 270 L a quasi 500 L.

Un vano anteriore da 136 L aggiunge flessibilità per gli oggetti più ingombranti. L’interno è completato da un tetto panoramico in vetro di 2,39 m², due schermi digitali (uno da 15,6 pollici e l’altro da 10,25 pollici) e un head-up display da 26 pollici con integrazione Google.

Motorizzazioni, batteria e Flash Charging

Versione Design RWD

La variante di base monta un unico motore elettrico posteriore da 340 kW (462 CV) e una Blade Battery di seconda generazione da 115 kWh. L’autonomia WLTP raggiunge i 653 km mentre l’accelerazione 0-100 km/h richiede 8 secondi. Un aspetto distintivo è la tecnologia Flash Charging che permette di far passare la batteria dal 10 % al 97 % in appena 9 minuti, riducendo drasticamente i tempi di sosta durante i lunghi viaggi.

Versione Excellence AWD

L’allestimento più sportivo aggiunge un motore anteriore da 230 kW, portando la potenza combinata a 570 kW (775 CV). La trazione integrale migliora la stabilità, ma l’autonomia scende a 602 km a causa del peso aggiuntivo. L’accelerazione è impressionante: 0-100 km/h in 4,6 secondi, valori tipici di una supercar. Anche qui la Blade Battery rimane a 115 kWh, mantenendo la possibilità di sfruttare il Flash Charging per ricariche ultra-rapide.

Altri rilasci BYD e prospettive per l’Europa

In concomitanza con l’Atto 8, BYD ha presentato il pick-up ibrido plug-in Shark DMO dotato di due motori elettrici (231 CV anteriore, 204 CV posteriore) e di un motore a benzina 1,5 L che funge da generatore per la batteria da 32,2 kWh. L’autonomia elettrica è di 90 km, mentre la combinata supera i 675 km. La Dolphin Surf ha guadagnato un sedile in più, passando da cinque a sei posti, per offrire maggiore versatilità. L’intera gamma, prevista per il 2027, avrà il compito di sfidare i marchi europei consolidati e di consolidare la presenza di BYD sul continente.