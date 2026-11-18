Auto ancora funzionanti: via libera della Camera tra costi e rinnovo

Auto ancora funzionanti: via libera della Camera tra costi e rinnovo

Molti automobilisti tengono ancora in strada veicoli funzionanti, perché una vettura nuova, elettrica o ibrida resta fuori dalla portata di famiglie e imprese.

La Camera ha dato il via libera a un provvedimento che riguarda il parco auto in Italia. Alla base della scelta ci sono i costi sostenuti da famiglie e imprese, che devono fare i conti con prezzi di acquisto ancora elevati.

Molti proprietari hanno una vettura che continua a funzionare regolarmente, ma non possono permettersi di sostituirla con un modello elettrico o ibrido.

Il problema non riguarda solo chi usa l’auto per il lavoro, ma anche chi la utilizza ogni giorno per spostarsi in famiglia.

Perché il rinnovo del parco auto resta difficile

Il nodo centrale è la distanza tra il valore dei veicoli già in uso e il prezzo delle alternative più recenti.

Una auto elettrica o una auto ibrida richiede un esborso iniziale superiore rispetto a una vettura tradizionale, e questo pesa soprattutto sui bilanci familiari e sulle piccole aziende.

Per chi ha un mezzo ancora in buono stato, quindi, cambiare auto diventa una decisione rimandata. Il provvedimento approvato dalla Camera nasce proprio da questa situazione, con l’obiettivo di tenere conto delle esigenze di chi non può sostenere la spesa per un’auto nuova.

Il testo approvato resta quello sul quale la Camera si è espressa. Le notizie disponibili non permettono di precisare altri dettagli su modalità di applicazione o tempi di attuazione.