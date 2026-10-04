MotoGP Giappone 2026 a Motegi: pole, sprint, classifica e tutti i dettagli per seguirla in TV e streaming.

Il sedicesimo appuntamento della stagione MotoGP si svolgerà domenica 4 ottobre sul circuito di Motegi proprietà della Honda. Dopo una domenica di qualifiche e sprint svoltasi sotto il sole di sabato, gli occhi di tutti sono puntati sulla gara regina, in cui si decideranno le ultime fasi della lotta per i titoli Piloti, Costruttori e Team.

Qualifiche e sprint: chi ha dominato a Motegi

Il sabato Jorge Martin ha ottenuto la pole position per la quarta volta nella stagione, segnando il suo secondo pole consecutivo. La sua prestazione è stata seguita da Marc Marquez che ha partito dalla seconda griglia, mentre la KTM di Pedro Acosta ha completato la prima fila in terza posizione.

Pole di Martin e vittoria sprint di Marquez

Nonostante la partenza in testa, Martin non è riuscito a mantenere il ritmo nella gara sprint di 12 giri, cedendo il primo posto a Marquez, che ha guidato dall’inizio alla fine e ha conquistato la sua settima vittoria sprint del 2026. Il risultato ha permesso al campione in carica di ridurre lo scarto in classifica, mentre Martin è retrocesso in terza posizione dopo aver superato i limiti della pista all’ultimo giro.

La sprint ha riservato anche sorprese: Enea Bastianini (KTM Tech3) è salito sul podio con un terzo posto, mentre il brasiliano Diogo Moreira (Honda LCR) è stato promosso al secondo grazie a due penalità inflitte ad altri piloti. Altri nomi di rilievo sono stati Marco Bezzecchi che ha faticato sulla gomma posteriore e si è fermato al sesto posto, e Alex Marquez coinvolto in un incidente con Fabio Di Giannantonio che ha compromesso la sua gara.

Calendario della domenica e canali di trasmissione

La programmazione della domenica prevede, in ordine: warm-up della MotoGP alle 02:40, seguito dalle gare di Moto3 (04:00), Moto2 (05:15) e infine MotoGP (07:00). Tutte le tappe saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP con la possibilità di seguirle in streaming tramite Sky Go e Now. Chi preferisce la televisione tradizionale potrà guardare le corse in differita su TV8 HD con la Moto3 alle 10:45, la Moto2 alle 12:05 e la MotoGP alle 13:50.

Opzioni di streaming e differita su TV8

Gli abbonati Sky hanno accesso immediato alle trasmissioni live, mentre la piattaforma Now consente la visione in streaming su smartphone, tablet o computer. Per chi non dispone di un abbonamento, la differita su è gratuita e offre la possibilità di rivedere le gare intere con pochi minuti di ritardo rispetto alla diretta. Inoltre, OA Sport fornisce un commento testuale in tempo reale per chi vuole seguire gli sviluppi senza video.

Implicazioni per la classifica piloti e costruttori

Dopo la sprint giapponese, Jorge Martin guida il campionato con un vantaggio di 7 punti su Marc Marquez. Marco Bezzecchi è sceso a -45 punti, mentre Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio si trovano rispettivamente a -79 e -83 punti dal leader. La corsa finale di domenica potrà modificare ulteriormente questi margini, soprattutto se Marquez riuscirà a ribaltare la posizione di Martin.

Per le case costruttrici Ducati mantiene la leadership, ma Aprilia Racing resta nel mirino grazie al buon andamento di Martin e della KTM di Acosta. Con il GP del Giappone alle spalle, le prossime tappe si avvicineranno a un climax decisivo per il titolo, rendendo la gara di Motegi un punto di svolta cruciale per l’intero campionato.