Nel dicembre 2027 la leggendaria BMW Serie 3 farà il suo ritorno in Italia, segnando l’inizio di una nuova era per la gamma media del marchio bavarese. Dopo più di cinque decenni di evoluzione, la berlina assume un’identità tutta nuova, ispirata al linguaggio Neue Klasse introdotto ormai da diversi modelli elettrici della casa di Monaco.

La transizione non riguarda solo l’estetica: la nuova Serie 3 si propone come l’unica versione a combustione all’interno della famiglia, esclusivamente dotata di motori a benzina mild-hybrid a 48 V, mentre la versione elettrica è rappresentata dalla BMW i3. Il cambiamento più evidente è l’assenza di propulsori diesel, una scelta che conferma l’impegno della casa verso soluzioni più pulite.

Design esterno: la firma Neue Klasse

Esternamente, la nuova Serie 3 si distingue per una calandra più ampia, incorniciata da una sottile striscia LED che ricrea il classico doppio rene BMW. I fari, ora a tutta larghezza, sono integrati in un profilo che ricorda la “quadrifocalità” della 1500 del 1962, ma con un’interpretazione moderna.

La lunghezza totale è di 4,77 m, con un passo di 2,86 m, mentre l’altezza si posiziona a 1,46 m, conferendo al veicolo una silhouette più bassa e filante rispetto alla generazione precedente.

Proporzioni e dettagli distintivi

Il cofano è più ampio e l’abitacolo è spostato leggermente verso il retro, migliorando l’aerodinamica e riducendo il baricentro visivo. Le maniglie delle portiere sono a scomparsa e il trattamento dei fanali posteriori, incastonati nel profilo del cofano, richiama l’estetica del nuovo i3. I cerchi in lega variano dal 18 al 20 pollici per le versioni a benzina, mentre la versione M350 xDrive può sfoggiare i 20 pollici più aggressivi.

Abitacolo e tecnologia Panoramic iDrive

L’interno nasce dall’esperienza digitale della BMW Panoramic iDrive un sistema che unisce quattro componenti: il Panoramic Vision (head-up display che proietta le informazioni sulla parte bassa del parabrezza), il volante multifunzione, il Central Display da 17,9″ e, opzionalmente, il 3D Head-Up Display. Il nuovo display centrale, basato su un OS sviluppato da BMW su Android, gestisce navigazione, intrattenimento e controlli di guida, aggiornandosi via OTA.

Nel cruscotto troviamo solo tre pulsanti fisici – freno di stazionamento, riscaldamento lunotto e luci di emergenza – mentre la maggior parte delle funzioni è affidata ai comandi touch o vocali. I sedili sono disponibili in tessuti riciclati, microfibra sintetica e, nella versione più lussuosa, pelle Merino con possibilità di massaggio.

Gamma di motori e performance

Al lancio, la Serie 3 è offerta con tre motori a benzina, tutti dotati di tecnologia mild-hybrid a 48 V e turbocompressori TwinPower Turbo. Le motorizzazioni si differenziano per cilindrata, potenza e sistema di trazione.

Motori a benzina mild-hybrid

La versione di base BMW 318 monta un quattro cilindri 2.0 L da 156 CV e 250 Nm, abbinato a una trazione posteriore. Accelera da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e raggiunge i 215 km/h. La BMW 320 condivide la stessa cilindrata ma offre 211 CV e 330 Nm, mantenendo la trazione posteriore ma con tempi di 0-100 km/h di 7,4 secondi e velocità massima di 240 km/h.

Versione M350 xDrive

All’estremità alta troviamo la BMW M350 xDrive equipaggiata con un sei cilindri in linea 3.0 L biturbo da 443 CV e 580 Nm. Il propulsore è associato al sistema di trazione integrale xDrive e a un cambio Steptronic Sport a otto rapporti. Grazie a queste caratteristiche, la M350 xDrive scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e tocca i 250 km/h. Tra le dotazioni di serie ci sono sospensioni adattive M, differenziale M Sport, sterzo sportivo variabile e frenata M Sport, oltre alla funzione “Drift Moment” che trasferisce temporaneamente più coppia alle ruote posteriori per una guida sovrasterzata controllata.

Versioni, prezzi e calendario di consegna

Il listino tedesco indica un prezzo di partenza di 49.900 € per la 318, 54.900 € per la 320 e 71.950 € per la M350 xDrive. In Italia la commercializzazione avverrà a partire da dicembre 2027, con consegne previste per la primavera del 2028. La carrozzeria è disponibile in undici colorazioni, tra cui la metallizzata esclusiva M Le Castellet Blue, e le opzioni di cerchi variano da 18 a 21 pollici a seconda della variante.

Parallelamente alla versione a combustione, BMW presenta la nuova i3 40 xDrive e i3 50 xDrive**, entrambe a trazione integrale, con batterie da 84 kWh e 109 kWh rispettivamente, autonomia fino a 912 km e potenze di 374 CV e 469 CV. Queste versioni elettriche completano la famiglia Serie 3, rendendola la prima berlina media a offrire contemporaneamente opzioni a benzina mild-hybrid e fully electric.