Film e serie in uscita su Netflix, Prime Video, Disney+ e altri a ottobre

Film e serie in uscita su Netflix, Prime Video, Disney+ e altri a ottobre

Ottobre 2026 offre una lunga lista di film e serie tv su tutte le piattaforme principali: scopri quali titoli non puoi perdere.

L’autunno è tradizionalmente il periodo in cui le piattaforme di streaming rinnovano il loro catalogo, proponendo una varietà di contenuti pensati per ogni tipo di spettatore. Il mese di ottobre 2026 non fa eccezione: le grandi realtà internazionali – Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max e Apple TV+ – hanno programmato uscite che spaziano dal thriller al dramma, dalla commedia alla miniserie storica.

In più, le reti italiane come Rai e le piattaforme nazionali (Sky, NOW) introducono nuove stagioni di fiction consolidate e nuovi format originali, arricchendo il panorama con proposte sia in lingua originale sia doppiate. Se desideri pianificare le serate davanti allo schermo, questa guida ti aiuta a orientarti tra le novità più significative.

Le serie tv più attese in ottobre 2026

Tra le serie in chiara visione di questo mese spiccano titoli che hanno creato attesa sin dal loro annuncio. Su HBO Max, Peccato ritorna con una trama a puntate settimanali, mentre Maschi Veri continua la sua seconda stagione su Netflix, consolidando il fenomeno di un reality drammatico.

VisionQuest miniserie prodotta da Disney+, si sviluppa anch’essa con uscite settimanali, offrendo una narrazione seriale più lenta ma avvincente.

Ritorni di successo e nuove stagioni

Netflix propone la quarta parte di The Diplomat e la tanto attesa quinta stagione di Lupin mentre Paramount+ lancia la seconda stagione di Dexter: Resurrection. Apple TV+ aggiunge la miniserie Nocturne una storia di suspense che si dipana a ritmo settimanale. Parallelamente, Sky e NOW presentano la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 un docu-drama che ricostruisce la nascita della celebre band.

I film più interessanti su Netflix per ottobre 2026

Il catalogo cinematografico di Netflix si arricchisce di titoli che coprono generi diversi. Animals (thriller con Ben Affleck) racconta la drammatica vicenda di un candidato sindaco coinvolto in un rapimento. Doing Life (drammatico-romantico) segue la corrispondenza tra una madre single e un detenuto talentuoso, creando una storia di redenzione. The Storm trasporta gli spettatori in una fattoria svedese dove una tempesta trasforma un compleanno in un incubo claustrofobico.

Altre proposte da non perdere

Tra i titoli più recenti troviamo La notte del giudizio una trilogia di film distopici lanciata il 5 ottobre, e Cortina Express commedia leggera in uscita il 18 ottobre. Per gli amanti dei documentari, The Disciple: Cilvaringz e i Wu-Tang Clan arriva il 16 ottobre, mentre Collision Course chiude il mese il 30 ottobre con un mix di azione e avventura.

Altre uscite su Prime Video, Disney+, HBO Max e piattaforme italiane

Prime Video aggiunge la commedia italiana Ingorgo ambientata nel traffico cittadino, e la seconda stagione di The Terminal List. Disney+ lancia la nuova stagione di American Horror Story e la miniserie VisionQuest. HBO Max introduce Yaga thriller ispirato al folklore slavo, mentre Paramount+ riporta Marshals e la quarta stagione di Tulsa King con Sylvester Stallone.

Infine, la RAI continua a offrire contenuti esclusivi: la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani su Rai 1, la settima stagione di I Casi su Rai 1 e la nuova fiction Estranei su Rai 2. Queste proposte arricchiscono ulteriormente l’offerta per chi preferisce il digitale ma vuole restare legato alle produzioni nazionali.