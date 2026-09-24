Microdrama gratis su Mediaset Infinity: storie brevi, verticali e perfette per il cellulare

Negli ultimi anni il consumo di video si è spostato sempre più verso lo smartphone dove la fruizione avviene in modalità rapida e verticale. Per rispondere a questa tendenza, Mediaset Infinity ha lanciato una sezione dedicata ai microdrama mini-serie fatte apposta per essere viste in pochi minuti, direttamente dallo smartphone.

Il nuovo spazio è accessibile senza alcun costo aggiuntivo e promette un aggiornamento settimanale di titoli, in modo da garantire un flusso costante di contenuti freschi.

Si tratta di una proposta pensata per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a trame intense, colpi di scena e personaggi ben delineati.

Come funziona la sezione Microdrama di Mediaset Infinity

All’interno della piattaforma è presente una voce specifica chiamata “Microdrama”. Cliccando su di essa, l’utente accede a una griglia di titoli disponibili, tutti girati in formato verticale e con una durata media di 3-5 minuti per episodio.

La struttura di ogni storia è stata pensata per mantenere alto il ritmo narrativo: ogni puntata termina con un cliffhanger che spinge a passare subito al successivo.

Oltre alle produzioni internazionali, Mediaset Infinity ha deciso di riadattare due dei propri cult: Il peccato e la vergogna (con Gabriel Garko) e Rosy Abate (con Giulia Michelini).

Il ricorso a montaggi, riscritture e riformattazione verticale permette di trasformare serie già amate in versioni adatte al consumo mobile.

Titoli disponibili: generi e trame

Il catalogo iniziale comprende sei serie, ognuna appartenente a un genere diverso, per accontentare gusti eterogenei. Di seguito una sintesi dei microdrama più rilevanti:

Unmasked – Nessuno è innocente

Un thriller turco dove Sare, una donna tradita, assume l’identità di Mira per vendicarsi. L’intreccio di vendetta e amore con Emir rende la narrazione estremamente avvincente, nonostante la brevità di ogni episodio.

In sua difesa

La protagonista, Sedef, è avvocata a Istanbul. Quando il marito viene accusato di omicidio, lei decide di difenderlo, ma avvia anche un’indagine parallela che la porta a confrontarsi con il commissario Murat e numerosi segreti familiari.

Forget Me Not

Layla e Ferhat si risvegliano in una stanza chiusa senza ricordi. Il mistero si risolve passo dopo passo, mentre i protagonisti cercano di ricostruire identità e motivazioni nascoste.

Triangolo d'amore

Tre amiche si trovano coinvolte nella stessa storia d'amore con Kerem, che ha cambiato nome e identità. Le dinamiche di amicizia e tradimento sfociano in una serie di manipolazioni e rivelazioni sorprendenti.

Too Young to Love Me

Reyan, moglie di un famoso chef, incontra Uzer al mercato. L’incontro la costringe a riesaminare la propria vita, le scelte sentimentali e il ruolo di moglie e madre.

I segreti della porta accanto

Vivian, con il suo doppio ruolo di insegnante di danza di giorno e frequentatrice di un club di notte, viene attratta da Daniel, un vicino di Beverly Hills. Le bugie della protagonista mettono a dura prova la nuova relazione.

Come guardare i microdrama gratuitamente

Per accedere ai contenuti basta aprire l’app di Mediaset Infinity, selezionare la sezione “Microdrama” e scegliere la serie di proprio interesse. Non è necessario alcun abbonamento a pagamento; la fruizione è completamente gratuita. Grazie al formato verticale, gli utenti possono guardare un episodio durante una pausa caffè, in metropolitana o mentre aspettano in fila, senza la necessità di sedersi davanti a uno schermo televisivo.

Con l’impegno di aggiungere un nuovo titolo ogni settimana, la sezione promette di diventare uno dei punti di forza della piattaforma per chi cerca storie brevi ma coinvolgenti. La combinazione di contenuti di qualità, varietà di generi e accessibilità totale rende i microdrama di Mediaset Infinity una proposta innovativa nel panorama dello streaming italiano.