Roma, 18 nov. (askanews) – Al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha dedicato un pensiero al lavoro sempre più duro e pesante dei pescatori, mentre il 21 novembre cade la Giornata mondiale della pesca.”Il mio pensiero va specialmente ai pescatori esposti alla guerra, alla pirateria e alla prigionia.

Come pure quanti il mare ha strappato ai loro cari che ancora tendono notizie. Ricordo altresì i pescatori migranti, quelli sfruttati e le comunità costiere messe alla prova dai cambiamenti climatici e da un mare sempre più povero”.Il giorno dopo il rientro dal viaggio di 12 giorni in Sudamerica, Leone ha ripercorso le emozioni che ha vissuto nella diocesi dove è stato vescovo nel nord del Perù:”A Chiclayo, in particolare, mi sono sentito a casa, ho ritrovato una fede semplice e genuina, animata dalla pietà popolare.

Ho sentito l’abbraccio delle comunità contadine della Cordigliera e ho potuto rivedere persone che hanno lasciato un segno profondo nella mia vita”, ha affermato il papa davanti alla folla di fedeli.