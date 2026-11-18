Roma, 18 nov. (askanews) – É arrivato il trailer di “Succederà questa notte” di Nanni Moretti, il film presentato in Concorso all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dal 3 dicembre al cinema. Nel cast Louis Garrel, Jasmine Trinca, Angela Finocchiaro, Hippolyte Girardot, Melina Akerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi e Antonio De Matteo.Il film, sceneggiato dallo stesso Moretti con Federica Pontremoli e Valia Santella, è tratto dal libro “Legami” di Eshkol Nevo e parla di relazioni e legami tra persone, tra padri e figli, tra madri e figli, tra uomini e donne.Protagonisti sono Trinca e Garrel, Greta e Matteo, che si incontrano per caso e finiscono per rincorrersi per tutta la vita.

La loro “è una storia d’amore piuttosto potente” ha detto Nanni Moretti presentando il film a Venezia.