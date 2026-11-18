Dal 4 all'8 dicembre la Nuvola ospita la 25esima edizione di Più libri più liberi. Attesi 474 editori e oltre 650 appuntamenti, ma a far discutere sono anche il dibattito sull'antifascismo e le contestazioni sul patentino antifascista.

Torna a Roma Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria, che dal 4 all’8 dicembre 2026 festeggia alla Nuvola la sua 25esima edizione. Cinque giorni di incontri, presentazioni e dibattiti con 474 editori e oltre 650 appuntamenti, in un’edizione che si preannuncia ricca di novità, ma anche di confronti e polemiche sul pluralismo e sull’antifascismo.

Più libri più liberi, la 25esima edizione alla Nuvola: cinque giorni dedicati all’editoria indipendente

Roma si prepara ad accogliere la venticinquesima edizione di Più libri più liberi, la manifestazione nazionale dedicata alla piccola e media editoria, in programma dal 4 all’8 dicembre 2026 negli spazi della Nuvola all’Eur.

Come riportato da Roma Today, organizzata dall’Associazione italiana editori (Aie), la rassegna raggiunge un traguardo significativo con un calendario che conta oltre 650 appuntamenti in cinque giorni e 474 case editrici provenienti da tutta Italia, oltre alla partecipazione di autori e autrici internazionali. La nuova squadra curatoriale è coordinata da Paolo Di Paolo e comprende Licia Troisi, Nadeesha Uyangoda e Giorgio Zanchini.

Il tema scelto per questa edizione è «Se guardi meglio cosa vedi?», una domanda che vuole stimolare riflessioni e prospettive differenti attraverso presentazioni, confronti, lezioni e laboratori. «L’abbiamo pensata non come una ricorrenza per festeggiare il passato, ma come una nuova strada per indicare il futuro», ha spiegato la presidente Annamaria Malato, anticipando un programma particolarmente articolato.

L’apertura ufficiale vedrà la partecipazione delle istituzioni, tra cui il ministro della Cultura, il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma. Per quanto riguarda l’accesso, il biglietto ordinario costerà 10 euro, mentre sarà disponibile una formula da 15 euro per visitare la fiera in due giornate a scelta. Prevista anche la Tariffa Family, con ingresso gratuito per il secondo figlio. Grazie al contributo della Regione Lazio, inoltre, studenti e visitatori under 30 potranno beneficiare di un Buono Libro da 10 euro da utilizzare per acquistare pubblicazioni all’interno della manifestazione.

Il confronto sull’antifascismo e le polemiche sul pluralismo: gli ospiti a Più libri più liberi e le divisioni tra gli editori

Accanto agli appuntamenti letterari, non mancheranno discussioni politiche e occasioni di confronto, alcune delle quali arrivano dopo le polemiche che hanno accompagnato la precedente edizione. Come sottolineato da Il Giornale, tra gli incontri in programma nella prima serata figura «Cosa significa costruire un’alternativa antifascista?», inserito nella sezione I confini delle idee. A discuterne saranno Carlo Greppi, Giulio Calella e Mattia Tombolini, prendendo spunto dal numero della rivista Jacobin Italia, Prima che sia mezzanotte. Idee e pratiche per un programma antifascista, e dal volume Antifascismo illegale. La presenza di Greppi assume particolare rilevanza anche alla luce delle recenti discussioni sul suo manuale di storia per le scuole superiori, Trame nel tempo, pubblicato da Laterza e finito al centro di uno scontro con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ne aveva contestato l’impostazione chiedendone il ritiro. Il curatore Paolo Di Paolo ha precisato che l’incontro era stato programmato prima della controversia, sottolineando la volontà di garantire un dibattito aperto, nel quale possano trovare spazio anche posizioni differenti. «La fiera è un luogo aperto», ha dichiarato, ricordando la presenza di uno spazio di confronto dedicato a tutti gli editori, compresi quelli che avevano criticato il cosiddetto patentino antifascista, ovvero il modulo di adesione finito al centro delle contestazioni.

Tra gli ospiti ci sarà anche Giampiero Mughini, chiamato a intervenire sul tema della censura, mentre Gennaro Sangiuliano sarà presente con un appuntamento organizzato dalla casa editrice Giubilei Regnani-Historica, insieme a Francesco Giubilei. Quest’ultima ha invitato anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e il giornalista Daniele Capezzone, rivendicando una maggiore rappresentanza delle posizioni liberali e conservatrici. Giubilei ha infatti sollevato dubbi sulla reale pluralità della manifestazione, sintetizzando il programma con l’espressione «tra l’antifascismo e Gaza».

Sullo sfondo rimane anche la controversia dello scorso anno legata alla casa editrice Passaggio al Bosco, la cui partecipazione aveva spinto Zerocalcare a disertare la fiera. Quest’anno il marchio non sarà presente e il fumettista ha confermato la propria partecipazione, così come Elly Schlein, attesa per un appuntamento dedicato alla memoria di Tina Anselmi. Anche la presenza di Mattia Tombolini, fondatore di Momo Edizioni ed ex assistente di Ilaria Salis, è stata ricondotta da Di Paolo alle precedenti tensioni tra gli editori.