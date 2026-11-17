La vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti continua ad avere conseguenze anche sul piano giudiziario. L’ex consigliera regionale lombarda e il compagno Giuseppe Cipriani hanno infatti avviato un’azione legale contro Davide Mattiello, ex deputato del Partito democratico ed ex componente della Commissione parlamentare Antimafia. La richiesta è di oltre 5 milioni di euro come risarcimento per un presunto danno d’immagine causato da un articolo pubblicato sul blog de Il Fatto Quotidiano.

A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Mattiello, con un post sulla propria pagina Facebook. Secondo quanto raccontato dall’ex parlamentare, Minetti e Cipriani si sarebbero sentiti offesi da alcune considerazioni contenute in un suo intervento dedicato alla vicenda giudiziaria nata dopo la concessione della grazia presidenziale a Nicole Minetti.

La richiesta di risarcimento riporta così al centro dell’attenzione il caso dell’ex consigliera regionale, già protagonista di una vicenda giudiziaria che continua a suscitare discussioni.

Questa volta, però, il confronto si sposta sul terreno della libertà di espressione e dei limiti della critica nei confronti di persone coinvolte in casi di interesse pubblico.

La richiesta di risarcimento da oltre 5 milioni di euro

A spiegare quanto accaduto è stato Davide Mattiello, che nel suo messaggio su Facebook ha scritto: “Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani mi citano in giudizio.

Esigono un risarcimento per danno d’immagine di oltre 5 milioni di euro“.

Al centro della contestazione ci sarebbe un articolo firmato dall’ex deputato e pubblicato sul blog de Il Fatto Quotidiano. Il contenuto riguardava proprio gli sviluppi giudiziari successivi alla grazia presidenziale concessa a Minetti.

Mattiello ha riferito che i due avrebbero deciso di rivolgersi al tribunale perché si ritengono offesi da quanto scritto nel suo intervento. L’ex parlamentare ha quindi invitato i propri lettori a consultare direttamente l’articolo, annunciando che avrebbe riproposto il collegamento nei commenti al post.

“Dite voi se c’è qualcosa che leda direttamente la loro reputazione“, ha scritto, mettendo in discussione le ragioni della richiesta di risarcimento. Al momento, le informazioni disponibili sulla vicenda provengono dalle dichiarazioni pubblicate dallo stesso Mattiello: non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle contestazioni contenute nell’azione legale.

Mattiello: “Sempre più difficile esercitare il pensiero critico”

Nel suo intervento, l’ex deputato Pd ha allargato il discorso oltre la propria situazione personale, sollevando una questione più generale sul rapporto tra azioni legali e libertà di espressione.

Secondo Mattiello, infatti, il problema non riguarderebbe soltanto la richiesta economica avanzata nei suoi confronti, ma anche il rischio che le iniziative giudiziarie possano essere utilizzate per scoraggiare le critiche e il dissenso.

“La questione è un’altra: nel nostro Paese è sempre più difficile esercitare il pensiero critico e, spesso, chi ha potere e si arrabbia usa le azioni legali con intenti intimidatori per tappare la bocca a chi prova ancora a dissentire“, ha dichiarato.

L’ex parlamentare ha quindi assicurato di voler affrontare la vicenda e difendere le proprie ragioni in tribunale. “Vi assicuro che sono in ottima compagnia. E faremo valere le nostre ragioni“, ha concluso.

La richiesta di oltre 5 milioni di euro apre dunque un nuovo capitolo della vicenda legata a Nicole Minetti e alla grazia presidenziale. Sarà ora il percorso giudiziario a chiarire le ragioni delle parti e a stabilire se vi siano gli estremi per riconoscere il danno d’immagine contestato.