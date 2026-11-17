Per la prima volta la Biblioteca Ulpia è aperta ai visitatori. L’ambiente si trova nell’area archeologica dei Fori di Traiano, a Roma, sotto il livello della strada, e per lungo tempo è stato usato come deposito. Dopo 18 mesi di lavori di restauro, realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con un investimento di 1.755.000 euro tramite i fondi PNRR per Caput Mundi, la sala entra ora nel percorso dei Fori Imperiali e nel Sistema Musei in Comune.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce hanno partecipato all’inaugurazione. Gualtieri ha spiegato che l’intervento fa parte del progetto CArME, pensato per far capire quanto fossero monumentali i Fori Imperiali, e si collega alla nuova passeggiata archeologica realizzata dopo l’apertura delle Terme di Traiano.

Una biblioteca con migliaia di volumi

L’aula corrisponde alla biblioteca occidentale del complesso voluto dall’imperatore Traiano nel 112 d.C., attribuito ad Apollodoro di Damasco. Secondo Gualtieri, nella sala erano conservati circa 10.000 volumi di testi greci, e altrettanti di testi latini nell’altra biblioteca. Parisi Presicce ha spiegato che le 36 nicchie su due livelli lungo le pareti, con tavoli al centro per la consultazione dei volumina, permettevano di ospitare circa 10.000 unità.

La biblioteca restò in uso almeno fino alla metà del V secolo, come mostra il fatto che Sidonio Apollinare ricevette una statua collocata nella biblioteca greca.

Il restauro e il nuovo percorso

L’intervento ha eliminato le infiltrazioni d’acqua dai giardini di via dei Fori Imperiali, grazie a una soletta impermeabilizzata con un sistema cristallizzante. Una passerella sopraelevata e reversibile rende ora accessibile l’ambiente. Lungo il percorso si vedono una parte dell’antica pavimentazione in marmi policromi, il grande capitello di pilastro del portico d’ingresso e le decorazioni delle nicchie. Sono visibili anche i pilastri esagonali in cemento armato degli scavi del Novecento e un video mapping che ricostruisce la funzione originaria della sala.

La biblioteca è visitabile il venerdì, sabato e domenica, in gruppi di massimo 20 persone, con ingressi ogni 40 minuti dalle 9.20 alle 15.20, ultimo accesso. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 060608, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. Gualtieri ha auspicato che le aperture, inizialmente limitate al fine settimana, possano aumentare in base alla domanda.