Lima, 17 nov. (askanews) – Durante il suo viaggio in Perù, Papa Leone XIV è stato colpito al volto da un braccialetto-rosario lanciato da qualcuno nella folla. L’incidente è avvenuto durante il suo passaggio fra due ali di persone sulla papamobile attraverso la base aerea di Las Palmas a Lima, poco prima che salisse sul palco principale per celebrare la messa, che ha segnato la fine del suo viaggio apostolico in America Latina.Il Pontefice, imperturbabile, si è strofinato l’occhio colpito, ha preso in braccio un neonato per benedirlo e poi ha celebrato la funzione senza problemi.

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