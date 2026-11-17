Milano, 17 nov. (askanews) – Il tessuto come arte, come spazio di condivisione e di contemporaneità, come legame anche. Il PAC di Milano dedica la prima retrospettiva italiana a Sheila Hicks, figura storicizzata tra coloro che hanno contribuito a ridefinire il rapporto tra materie, spazi e colore. E basta vedere la grande installazione che accoglie i visitatori all’ingresso della mostra “In The Thread of Love”, un’opera monumentale che era già stata presentata alla Biennale d’arte del 2017, per capire di cosa stiamo parlando.

Quelli che potremmo immaginare come coloratissimi ed enormi batuffoli di cotone diventano una parete, diventano architettura, in sostanza ridefiniscono la nozione di spazio che percepiamo a livello corporeo, di sensazione primaria.Le opere potenti sono tante, ci sono le “cascate” di liane di cotone che scendono dal soffitto e agiscono sul concetto della verticalità e dell’occupazione dei volumi, ma ci sono anche molti lavori più simili a quadri alle pareti, ma sempre realizzati con tessuti dotati di una consistenza che sembra una firma dei Sheila Hicks.

Tutte installazioni che rendono gli spazi del Padiglione d’arte contemporanea parte integrante dell’esperienza espositiva. Nata negli Stati Uniti nel 1934, l’artista è presente in musei come il Metropolitan e il MoMA di New York, il Victoria&Albert di Londra, il Centre Pompidou di Parigi e la mostra al PAC vuole ricordare una volta di più il valore del suo filo come dispositivo narrativo, che si confronta con temi sociali come l’identità o l’emarginazione.

E la materia, la trama di cui sono fatte le opere, è a sua volta un agente politico da molti punti di vista, in questo senso anche in perfetta sintonia con la storia espositiva dello spazio milanese.Accanto alla mostra principale, nella Project Room c’è un progetto dedicato al rapporto tra Sheila Hicks e Piero Dorazio, che è stato importante per la definizione della poetica dell’artista americana.