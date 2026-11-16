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Data Center oltre 3 mld, Quarta: prima cantieri studi ambientali

Roma, 16 nov. – “Prima dei cantieri servono studi di impatto ambientale. I residenti devono sapere cosa cambierà nella zona e i Comuni hanno bisogno di dati sul consumo di suolo, sul rumore e sulle emissioni per valutare il progetto” . Lo dichiara Francesca Quarta, project manager di VDP Srl, dopo la nomina di Guido Reggiani a commissario straordinario del Governo per il progetto da oltre 3 miliardi di euro, dichiarato di preminente interesse strategico nazionale.”L’investimento arriva in un settore che conta già 273 strutture in Italia secondo Data Center Map, 103 nell’area di Milano.

Questa crescita è già all’attenzione del Ministero dell’Ambiente, che ha fornito le prime indicazioni sul procedimento unico introdotto dal decreto Bollette per riunire i permessi necessari a costruire, ampliare e gestire i data center. Quando le preoccupazioni dei comitati locali restano senza risposta, il progetto rischia di fermarsi. Negli studi di impatto ambientale possiamo, per esempio, simulare l’efficacia di una barriera acustica e stimare come si disperderebbero gli inquinanti emessi dai gruppi elettrogeni.

In VDP lavoriamo su queste analisi con i progettisti fin dall’esame del sito e seguiamo con loro l’intero iter autorizzativo. Il progetto può prevedere anche il recupero del calore dei server. Se nelle vicinanze ci sono edifici o attività in grado di usarlo, vale la pena studiare il collegamento mentre si dimensionano gli impianti “, conclude Quarta.

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