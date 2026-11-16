Unicredit, c'è l'ok Ue per l'acquisizione della tedesca Commerzbank

Roma, 16 nov. (askanews) – “Abbiamo approvato l’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit. Si tratta probabilmente della più grande operazione bancaria transfrontaliera dai tempi della crisi finanziaria”: lo ha annunciato nel briefing con la stampa Teresa Ribera, commissaria alla Concorrenza dell’Unione europea, confermando il via libera incondizionato all’acquisizione della banca tedesca Commerzbank da parte dell’italiana UniCredit.L’odierna approvazione incondizionata dell’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit costituisce un buon esempio del tipo di fusione transfrontaliera che può accrescere le dimensioni delle banche dell’Ue, migliorarne l’efficienza e aiutarle a competere meglio a livello internazionale”, ha aggiunto Ribera.Una decisione della Commissione che “rappresenta un’importante pietra miliare verso il completamento dell’offerta, consentendo a UniCredit di procedere con le fasi rimanenti fino al completamento, subordinatamente all’ottenimento dell’ultima approvazione normativa ancora in sospeso, che dovrebbe essere ottenuto entro la fine di novembre”, ha commentato in una nota il gruppo guidato da Andrea Orcel, che vede soddisfatta l’autorizzazione antitrust europea richiesta per l’operazione, con l’adempimento alla condizione dell’offerta relativa all’autorizzazione in materia di controllo delle concentrazioni nell’Ue.”L’approvazione incondizionata e il sostegno espresso dalla Commissione europea nella conferenza stampa odierna confermano che l’operazione non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza”, ha sottolineato la banca.La decisione di Bruxelles fa seguito all’approvazione da parte del Board of Governors of the Federal Reserve System annunciata sempre in data odierna.

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