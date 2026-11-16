Terra dei fuochi, Meloni: "Chi vive qui non è cittadino di Serie B"

Napoli, 16 nov. (askanews) – “Ci sono segnali che stanno arrivando su un territorio che era stato abbandonato: chi vive e cresce in questi comuni non è un cittadino di Serie B, ma è un cittadino che merita decoro e merita tutela della propria salute”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, uscendo dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri che si occupa del monitoraggio dei siti della Terra dei fuochi.”C’è anche un lavoro di educazione che va fatto a partire dai giovanissimi sul rispetto dell’ambiente, sul rispetto del proprio territorio, perché in alcuni casi noi siamo di fronte alla criminalità organizzata, in alcuni casi siamo anche di fronte a un fenomeno che in passato, forse, ha sottovalutato le conseguenze dello sversamento illegale di rifiuti sul territorio”.”Sono molto contenta di questo lavoro che chiaramente è un lavoro che deve continuare ad andare avanti, queste questioni non si risolvono con iniziative spot ma si risolvono con la continuità, con la presenza sul territorio”, ha affermato la premier.

“Dobbiamo essere fieri di essere stati un governo che su questo ha messo la testa e la faccia per dare un futuro serio a questo territorio”, ha concluso.