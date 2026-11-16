Turismo, il 24 novembre la seconda edizione dei "Travel & Spa Awards"

Milano, 16 nov. (askanews) – “Il prossimo 24 novembre si terrà a Milano la seconda edizione dei Travel & Spa Awards, il premio dedicato alle eccellenze nell’ospitalità, nel benessere e nel turismo esperienziale. Si tratta di un settore molto importante, che solo nell’agosto 2026 ha visto un incremento in Italia del 3,3%, con 22,4 milioni di presenze e oltre 99 milioni di pernottamenti.

All’interno del comparto, anche il settore del turismo del benessere è altrettanto rilevante. Basti pensare che rappresenta l’8% ma con una spesa complessiva del 18% rispetto alla spesa del settore. E l’Italia è l’ottavo Paese al mondo come destinazione benessere”. È quanto spiega Paolo Sisti, direttore responsabile di TRAVEL & SPA Magazine e co-fondatore del premio.”Anche quest’anno avremo poi un risvolto solidale.

Il nostro charity partner sarà Fondazione Umberto Veronesi e una parte delle sponsorizzazioni e una raccolta fondi saranno dedicate alla ricerca contro i tumori pediatrici, per un progetto contro il neuroblastoma infantile”, ha concluso.