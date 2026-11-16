Cyber attacchi, Salvini: forse dietro italiani, attenzione a censura

Milano, 16 nov. (askanews) – Dietro gli attacchi con profili falsi ai social dei parlamentari potrebbero esserci responsabili italiani e non hacker russi. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul rischio che questi attacchi possano influenzare le prossime elezioni, a margine della presentazione del Rapporto 2026 della Navigazione Laghi a Milano.”Qualcuno probabilmente utilizza questo mezzo sleale, scorretto.

Qualcuno in questo caso di italiano, perché non penso che siano gli hacker russi a venire a boicottare i profili dei parlamentari di cui stiamo parlando”, ha dichiarato Salvini.Il leader della Lega, che ha riferito di essere stato a sua volta vittima degli attacchi, ha spiegato che la polizia postale sta indagando. “Io adoro le critiche quando sono reali, di persone reali, non di profili fake che a ripetizione vengono a insultare”, ha affermato.Però “quando sento parlare di censura preventiva e di cosiddetti scudi democratici alzo le antenne, perché la verità non è in mano a nessuno e non dipende da nessuno”, ha aggiunto Salvini.