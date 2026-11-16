Erion Packaging, riconoscimento definitivo dal MASE

Milano, 16 nov. (askanews) – Un riconoscimento che segna la fine di una fase di sperimentazione e l’avvio di una nuova stagione. Erion Packaging è stato riconosciuto in via definitiva dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica come sistema autonomo per la gestione dei rifiuti da imballaggio dei prodotti tecnologici.Un percorso iniziato nel 2020 e passato attraverso autorizzazioni, monitoraggi e verifiche.

Oggi il decreto del MASE certifica la piena operatività del modello.”Il riconoscimento definitivo certifica l’efficacia e l’efficienza del nostro modello. È il frutto di un percorso iniziato ormai tanti anni fa, quando presentammo un progetto per l’intercettazione degli imballaggi di nostra competenza, ovvero quelli dei prodotti tecnologici. Nel tempo questo sistema è stato attuato e ha dimostrato di funzionare, raggiungendo tutti gli obiettivi previsti dalla legge.

Il Ministero ne ha dato atto nel decreto di riconoscimento e siamo davvero orgogliosi di questo importante risultato” ha dichiarato Andrea Bizzi, Direttore Generale di Erion Packaging.Un riconoscimento che arriva insieme a numeri in forte crescita: in appena tre anni la raccolta gestita dal Consorzio è quasi triplicata, passando dalle 11.500 tonnellate del 2023 alle oltre 32mila del 2025, con il 94% avviato a riciclo.”I risultati più significativi riguardano un aumento esponenziale della raccolta e del riciclo degli imballaggi di nostra competenza.

Naturalmente, come sistema autonomo, abbiamo dovuto implementare un network dedicato esclusivamente all’intercettazione degli imballaggi dei prodotti tecnologici. È stato un lavoro complesso sul territorio, che ha coinvolto decine di operatori e ci ha permesso, nel corso del tempo, di passare da una raccolta inferiore alle 10.000 tonnellate l’anno ai risultati del 2025, quando abbiamo superato le 32.000 tonnellate, adempiendo a tutti gli obiettivi di legge” ha aggiunto Bizzi. Ora l’obiettivo è consolidare il sistema e coinvolgere un numero sempre maggiore di imprese, puntando su innovazione, ecodesign e maggiore efficienza nella gestione degli imballaggi.”Da oggi si apre una nuova fase per il consorzio: questo riconoscimento non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di ripartenza per il sistema. Avremo un compagno di viaggio fondamentale, ovvero il nuovo regolamento sugli imballaggi (PPWR), che sarà la nostra bussola e ci indicherà la rotta da seguire al fianco delle imprese, aiutandole nel percorso di circolarità richiesto dalla normativa. Da un lato cercheremo di rafforzare e incrementare la nostra base associativa per poter beneficiare delle economie di scala; dall’altro ci impegneremo a fianco dei nostri consorziati per supportarli in questa fase di transizione imposta dal nuovo regolamento” ha concluso Bizzi. Dal riconoscimento definitivo del MASE parte dunque una nuova fase per Erion Packaging, con un modello dedicato alla filiera tecnologica che punta a crescere ancora e a rafforzare il contributo all’economia circolare.