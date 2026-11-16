Trump: con Xi e Putin parleremo di denuclearizzazione e Iran

Trump: con Xi e Putin parleremo di denuclearizzazione e Iran

Milano, 16 nov. (askanews) – Il presidente statunitense Donald Trump afferma che, durante il suo viaggio in Asia, discuterà di denuclearizzazione, Iran, Ucraina e commercio, aggiungendo che potrebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un in Cina. “Parleremo di denuclearizzazione… e anche un po’ dell’Iran”, ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca in relazione all’incontro con il presidente russo Vladimir Putin eil presidente cinese Xi Jinping.”Parleremo di denuclearizzazione.

È un argomento complesso, perché per chiunque di noi è molto difficile dire che ci sbarazzeremo del nostro arsenale nucleare, giusto? Soprattutto considerando l’esistenza di altri Paesi. Comunque, affronteremo il tema della denuclearizzazione. Parleremo dell’Iran; la situazione con l’Iran è sotto buon controllo, ma ne discuteremo un po’. Parleremo anche del mio argomento preferito: l’Ucraina.

L’Ucraina è in difficoltà; la Russia sta perdendo 25.000 soldati al mese. Discuteremo di questo. E parleremo di economia e commercio”.