Cop31, addio a combustibili fossili in bozza accordo a vertice clima

Milano, 16 nov. (askanews) – L’Australia, co-organizzatrice della Cop31 in Turchia, ha pubblicato la prima bozza di un ampio accordo politico per il clima che prevede, fra le altre cose, l’invito ai vari Paesi ad accelerare l’eliminazione graduale dei combustibili fossili, responsabili del riscaldamento climatico, uno dei temi più importanti e divisivi per il futuro del Pianeta.La bozza dovrà ricevere l’approvazione definitiva dai quasi 200 Paesi presenti al vertice Onu sul clima in Turchia, che si svolge in un contesto complesso, fra assenze pesanti come quella degli Usa, la crisi energetica acuita dai conflitti e le tensioni geopolitiche.”Prevedo che ci saranno discussioni accese su questo punto”, ha detto il ministro per il clima australiano Chris Bowen, che presiede i negoziati – el testo è presente un riferimento all’eliminazione graduale dei combustibili fossili.

Sarà identico a come appare nella bozza attuale? No. È opportuno che la bozza contenga una discussione sui combustibili fossili? Assolutamente sì”, ha detto sottolineando che il testo dunque non è definitivo.L’Australia punta a definire una dichiarazione politica generale che riassuma i punti su cui i Paesi hanno trovato un’intesa e che tracci la rotta per le future azioni in materia di clima.”Nei prossimi giorni dobbiamo confrontarci su ciò su cui siamo d’accordo – ha detto Bowen – Diciamocelo chiaramente: se ci limitassimo a discutere solo di ciò che mette tutti d’accordo, inserendo nel documento finale esclusivamente i punti che godono di un consenso unanime – peraltro in una fase così iniziale del processo – otterremmo un testo davvero molto breve”, ha dichiarato”, dobbiamo fare dei passi avanti, il che significa discutere anche di questioni su cui le parti non hanno ancora posizioni convergenti, per cercare di avvicinarle a un’intesa nei giorni a venire”.

C’è tempo fino a venerdì, giornata conclusiva del vertice.