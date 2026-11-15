SpaceX, l’azienda fondata da Elon Musk, ha recuperato lo stadio superiore di un razzo orbitale per la prima volta nella storia dell’astronautica. La Starship è tornata sulla rampa di lancio della Starbase, in Texas, dopo circa 22 ore e mezza trascorse in orbita.

Il rientro e l’aggancio sulla torre

Il veicolo è riemerso da un cielo coperto al termine di una lunga discesa che ha attraversato il continente americano.

La manovra di atterraggio ha portato la Starship, alta 52 metri, tra i due bracci meccanici della torre di lancio «Mechazilla», chiamati «bacchette» (chopstick arms) e installati sulla rampa numero 2. Durante la discesa, il veicolo ha usato le quattro piccole alette di controllo presenti sulla superficie esterna per correggere la traiettoria e avvicinarsi con precisione alla torre.

SpaceX ha spiegato che le alette permettono di mantenere un percorso sicuro e predefinito fino a Starbase. Per raggiungere la torre, il veicolo ha sorvolato aree popolate del Texas e del Messico. Gli ingegneri avevano avvertito che la missione poteva essere interrotta in qualsiasi momento in caso di problemi, e i responsabili del volo hanno scelto un approccio prudente per tutta la durata.

Il booster non rientra come previsto

La missione è partita venerdì pomeriggio, nonostante il blocco dei voli a terra imposto a livello nazionale dalla Faa per problemi emersi nelle comunicazioni. Non tutto è andato come previsto: il booster Super Heavy non ha completato la manovra di rientro e è ammarato nel Golfo del Messico.

Il recupero della Starship apre la strada al riutilizzo degli stadi superiori, un obiettivo considerato utile per le future missioni verso la Luna e Marte.