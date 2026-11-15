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Starship atterra sulla torre di lancio dopo un giorno in orbita

Starship atterra sulla torre di lancio dopo un giorno in orbita

Per la prima volta uno stadio superiore di un razzo orbitale torna a terra in verticale, agganciato dalle braccia della torre di lancio.

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SpaceX, l’azienda fondata da Elon Musk, ha recuperato lo stadio superiore di un razzo orbitale per la prima volta nella storia dell’astronautica. La Starship è tornata sulla rampa di lancio della Starbase, in Texas, dopo circa 22 ore e mezza trascorse in orbita.

Il rientro e l’aggancio sulla torre

Il veicolo è riemerso da un cielo coperto al termine di una lunga discesa che ha attraversato il continente americano.

La manovra di atterraggio ha portato la Starship, alta 52 metri, tra i due bracci meccanici della torre di lancio «Mechazilla», chiamati «bacchette» (chopstick arms) e installati sulla rampa numero 2. Durante la discesa, il veicolo ha usato le quattro piccole alette di controllo presenti sulla superficie esterna per correggere la traiettoria e avvicinarsi con precisione alla torre.

SpaceX ha spiegato che le alette permettono di mantenere un percorso sicuro e predefinito fino a Starbase. Per raggiungere la torre, il veicolo ha sorvolato aree popolate del Texas e del Messico. Gli ingegneri avevano avvertito che la missione poteva essere interrotta in qualsiasi momento in caso di problemi, e i responsabili del volo hanno scelto un approccio prudente per tutta la durata.

Il booster non rientra come previsto

La missione è partita venerdì pomeriggio, nonostante il blocco dei voli a terra imposto a livello nazionale dalla Faa per problemi emersi nelle comunicazioni. Non tutto è andato come previsto: il booster Super Heavy non ha completato la manovra di rientro e è ammarato nel Golfo del Messico.

Il recupero della Starship apre la strada al riutilizzo degli stadi superiori, un obiettivo considerato utile per le future missioni verso la Luna e Marte.

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