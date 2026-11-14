Il leader di Yashar, Gadi Eisenkot, respinge la proposta del primo ministro Benyamin Netanyahu di avviare trattative per un governo di unità nazionale. Secondo Eisenkot si tratta di una semplice mossa di propaganda, che non nasconde l’intenzione di dividere il paese.
Nel frattempo, le squadre negoziali del Likud e di Yashar hanno già fissato un incontro per domani, segno che i contatti tra i due partiti proseguono nonostante le tensioni.
Le accuse sulla cerimonia alla Knesset
Eisenkot contesta al premier di parlare di unità mentre svaluta una cerimonia istituzionale tenuta alla Knesset. Per il leader di Yashar, questo atteggiamento alimenta le divisioni e incita all’odio, come se la situazione non richiedesse alcuna prudenza.
Una risposta diretta ai cittadini
Nel commento riportato dal Times of Israel, Eisenkot è stato netto: “Bel tentativo, ma con me questi trucchi non funzionano.
E non funzionano nemmeno con i cittadini di Israele”. Con queste parole il leader di Yashar chiude la porta alle manovre del premier e rivendica il proprio rifiuto come una scelta condivisa dall’opinione pubblica.