Il Grande Fratello Vip ha avuto una serata particolarmente accesa nella puntata trasmessa il 13 novembre su Canale 5. La conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Selvaggia Lucarelli sono state al centro di un acceso confronto che ha coinvolto l’intera platea in studio.

Fin dal momento in cui Lucarelli ha mostrato un’espressione truce, Blasi ha chiesto immediatamente cosa la turbasse.

La risposta, priva di giri di parole, è stata una chiara dichiarazione di irritazione: la giornalista ha ammesso di essere adirata, lasciando trapelare una tensione palpabile che si è protratta fino ai saluti finali.

Ilary Blasi interroga una Selvaggia visibilmente irritata

Durante la diretta, Blasi ha mantenuto il suo stile schietto, chiedendo a Lucarelli di spiegare il suo stato d’animo.

L’opinionista, nota per la sua avversione ai “facciate”, ha risposto senza mezzi termini, indicando la propria ira. Il conflitto è emerso quando Blasi ha accusato Lucarelli di difendere sistematicamente i concorrenti più giovani, affermando che l’intervistata tende a chiudere un occhio su ogni loro errore.

Lucarelli ha contrattaccato sottolineando che, a vent’anni, anche gli errori più banali, come la gestione di una cucina, possono capitare.

Ha ribadito che la sua difesa è rivolta a chi è “più svantaggiato” in termini di popolarità o strumenti, e non a una preferenza acritica per i giovani.

La polemica sul pollo, il vitello e la difesa dei giovani

Il fulcro della discussione verteva su una disputa alimentare che aveva già animato l’atmosfera nei giorni precedenti. Megan Ria, una dei concorrenti, aveva scongelato del pollo senza accorgersi che nel frigorifero vi erano diversi chilogrammi di carne di vitello già scongelata da tempo, destinata allo scarto. Andreas Müller, infuriato, aveva denunciato l’errore come segno di inettitudine.

Lucarelli ha preso le difese di Megan, ricordando che la giovane aveva già ammesso più volte il suo sbaglio. La sua dichiarazione ha mostrato un forte spirito di tolleranza verso gli errori giovanili, suscitando l’accusa di Blasi secondo cui Lucarelli “difende troppo i giovani”. Blasi ha indicato il comportamento di altri concorrenti (Marina, Alex, Guendalina) a cui Lucarelli non avrebbe mai rivolto critiche, alimentando ulteriormente lo scontro.

Il dibattito è proseguito con scambi di replica: Lucarelli ha sostenuto che il pubblico stava votando massicciamente per i concorrenti più maturi, i cosiddetti “over”, mentre Blasi ha ribadito la necessità di riconoscere i fallimenti, indipendentemente dall’età.

Selvaggia Lucarelli spiega il suo malumore su Instagram

Al termine della puntata, la giornalista ha pubblicato una storia su Instagram per illustrare più nel dettaglio il proprio punto di vista. Ha precisato che la sua partecipazione in studio era stata limitata a causa della scaletta, e che l’unico intervento tardivo aveva scatenato le critiche della conduttrice.

Lucarelli ha dichiarato di non capire perché la sua posizione venisse percepita come “di parte” se il suo ruolo è semplicemente quello di esprimere opinioni personali. Ha aggiunto che il suo “essere di parte” si traduce principalmente nel difendere chi è più vulnerabile nel gioco, senza trarne alcun vantaggio personale.

Ha affermato che, nonostante la tensione, non c’erano “sgabelli che volano in aria” né litigi fisici, ma solo un dibattito verbale all’interno di una struttura televisiva. Ha infine ricordato di essere “un soldato umile al servizio del Grande Fratello”, un programma che definisce “del buon umore”.

Il confronto tra Blasi e Lucarelli, dunque, non sembra destinato a compromettere il loro rapporto di amicizia, ma resta un episodio memorabile nella storia del Grande Fratello Vip, dove anche le più piccole questioni quotidiane, come la gestione di un pollo, possono trasformarsi in grandi dibattiti televisivi.