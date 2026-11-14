Rai, stagione record per 'The Voice Senior'. Di Liberatore: "Risultato che testimonia tonicità formato"

(Adnkronos) - Giovanni Scribano è il vincitore della settima edizione di 'The Voice Senior', il talent show condotto da Antonella Clerici che ieri sera su Rai 1 ha conquistato il prime time con oltre 3 milioni di spettatori e il 23,32% di share con un picco d’ascolto di oltre 4 milioni di spett...

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Giovanni Scribano è il vincitore della settima edizione di ‘The Voice Senior’, il talent show condotto da Antonella Clerici che ieri sera su Rai 1 ha conquistato il prime time con oltre 3 milioni di spettatori e il 23,32% di share con un picco d’ascolto di oltre 4 milioni di spettatori e del 26,7% di share.

Le sei serate di The Voice Senior – prodotto in collaborazione con Fremantle – hanno ottenuto complessivamente una share del 23,4 % dall’inizio del programma, la più alta di sempre, con 3 milioni 348 mila spettatori confermandosi come il titolo di intrattenimento più seguito del venerdì sera. Di particolare rilievo la percentuale della componente femminile che ha seguito il programma.

La puntata più vista è stata quella del 23 ottobre dove ha toccato il record stagionale con 3 milioni e 540 mila spettatori e il 24,34% di share.

“È l’edizione dei record, che testimonia la tonicità del formato e la cura con cui è stato realizzato il people show – commenta il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore.

Protagonista indiscusso del venerdì sera, The Voice Senior coniuga storie, talento e riscatto per raccontare uno spaccato del nostro Paese. Il successo del programma si inscrive in uno scenario straordinario dell’Intrattenimento Prime Time in autunno, dall’access a tutte le prime serate. Ringrazio tutta la squadra di The Voice Senior che ha determinato questi risultati: da Antonella Clerici, ai coach Fiorella Mannoia, Nek, Arisa, Clementino e Rocco Hunt, alla produzione, al capo progetto e regista Sergio Colabona, alla società Fremantle e al Ceo Marco Tombolini fino al vicedirettore Raffaela Sallustio”. Giovanni Scribano, artista del ‘team Arisa’, ha conquistato il pubblico da casa con una intensa interpretazione al piano di ‘Ricordati di me’ di Antonello Venditti aggiudicandosi la vittoria e la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’. Una scelta, quella dei telespettatori, che è arrivata al culmine di una serata ricca di emozioni che ha visto anche il ritorno a ‘casa’ d, come super ospite, di Loredana Bertè in attesa di rivederla come coach nella edizione Kids del programma.

Giovanni Scribano, 60 anni, da Monastier di Treviso, è cantante e musicista professionista. A 12 anni scopre la passione per la musica che lo accompagnerà per tutta la sua vita anche nei momenti di difficoltà a causa di una rara malattia. The Voice Senior è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona. Antonella Clerici tornerà, dal 9 gennaio ogni sabato in prima serata su Rai 1, con The Voice Kids insieme ai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

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