Cyberattacchi, Tajani: governo ha agito per evitare il caos

Roma, 14 nov. (askanews) – Il governo ha adottato delle decisioni “per evitare che si possa seminare il panico: non verranno più prese in considerazione minacce via spam e saranno i prefetti a decidere se serve evacuare qualche locale, ma dobbiamo impedire che qualche mente bacata pensi di seminare il caos”: lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione degli Stati generali del commercio internazionale di Forza Italia in corso a Verona.”Abbiamo coinvolto giustamente anche le forze di opposizione, quando ci sono eventi di questo tipo che mettono a repentaglio la vita ordinaria, pur non essendoci pericoli fisici si crea confusione”, ha proseguito Tajani.”Stiamo lavorando e investendo per garantire la sicurezza informatica e ogni Ministero è impegnato a difendere i propri siti istituzionali” ha concluso, sottolineando come il tema sarà anche allì’ordine del giorno del consiglio dei Ministri degli Esteri di Bruxelles.

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