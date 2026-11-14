Lodi, 620 nm completa la vetrina di Platea Palazzo Galeano

Lodi, 14 nov. (askanews) – Nella serata particolarmente piovosa del 12 novembre 2026, Platea Palazzo Galeano ha inaugurato l’intervento dell’ultimo arista di Fivefold Tuning: 620 nm di Andrea Di Lorenzo. La curatrice del programma espositivo 2026 Giovanna Manzotti e l’artista hanno presentato ad askanews l’ultima azione che completa la vetrina.”Con Andrea di Lorenzo inauguriamo l’intervento del quarto giovane artista per la mia programmazione di platea Palazzo Galeano Fivefold Tuning” ha introdotto il contesto Giovanna Manzotti: “Ci siamo resi conto in questi mesi che il mio programma non si è rivelato essere tanto una mostra collettiva quanto proprio come un unico grande paesaggio che nei mesi è stato caratterizzato da una sommatoria di diverse situazioni con delle cromie diverse, una temperatura atmosferica ed emotiva che hanno contribuito tutti insieme a modificare questo ambiente.

Andrea è intervenuto sul corpo lumino dello spazio espositivo, andandolo a virare su una tonalità che l’occhio umano percepisce tra il colore rosso e il colore aranciato. In stretto dialogo con lo spazio espositivo e con gli interventi precedenti di Liliana Moro, Federica Balconi, Lorena Bucur e Diana Lola Posani, questo cambiamento di luce crea proprio un’atmosfera quasi lisergica, onirica e surreale, che investe tanto le superfici specchianti dell’opera di Liliana Moro quanto tutto gli elementi fondamentalmente scultori che si inseriscono all’interno della vetrina”.Andrea Di Lorenzo è entrato nello specifico della genesi del suo intervento: “Un lavoro che parte da un progetto di ricerca che porto avanti da un anno dal titolo di 620 nm, una lunghezza d’onda di 620 nanometri dello spettro luminoso che è difficilmente percepibile e in alcuni casi non percepibile da una grande parte degli insetti volanti notturni.

È stata installata all’interno dello spazio questa barra luminosa led che va a sostituire la tradizionale luce bianca che è una lunghezza d’onda che fondamentalmente va a interferire con le modalità di orientamento di gran parte di questi insetti. È un progetto che funziona e vuole avere una destinazione anche all’interno dello spazio pubblico.

È una modalità per rendere effettivamente la fruizione delle città più multispecie”. L’intervento si è inserito in una condizione di convivenza già esistente nella vetrina: nei mesi precedenti, la presenza dell’acqua, il calore estivo accumulato e la luce bianca costantemente accesa all’interno di Platea hanno favorito la presenza di diverse specie di insetti. La luce diventa così non soltanto un elemento percettivo, ma uno strumento attraverso cui ripensare le relazioni tra le diverse forme di vita che condiviso lo spazio.”In sintonia con lo spirito di Platea che porta fuori i progetti dallo spazio espositivo dialogando con il tessuto urbano” ha proseguito la curatrice “Andrea è intervenuto anche in un luogo che ha scelto, il sottopasso pedonale e ciclabile della stazione. Andrea ha scattato una serie di fotografie alla fine dell’estate all’interno dello spazio espositivo, andando proprio a catturare una tipologia di insetti tra quei moscerini e zanzare che nei mesi estivi complice il caldo, l’acqua dell’opera di Lilliana Moro, anche il colore del tubo bianco, avevano convissuto all’interno dello spazio”. L’artista ha spiegato cosa ha voluto fotografare: “Alcuni posizionamenti di questi insetti, il modo in cui si relazionavano con parte dell’opera di Lilliana Moro, questa parte specchiante che circonda tutto lo spazio espositivo. Trovavo molto interessante il fatto che alcune di queste specie avessero questo atteggiamento che sembrava molto umano, questa pratica di specchiarsi”. Giovanna Manzotti ha concluso: “Le fotografie ricreano proprio questo habitat dialogando anche molto però con le geometrie dello spazio, quindi si vedono molto gli angoli, le luci e restituiscono in un certo senso una visione multispecie all’interno e al di fuori dello spazio espositivo in dialogo con il tessuto urbano”.Ora la vetrina di Platea Palazzo Galeano è conclusa e visibile in questa sua forma definitiva fino al 15 gennaio 2027 con tutti gli interventi di Fivefold Tuning: senza soluzione di continuità di Liliana Moro ha fatto da contenitore degli interventi di Federica Balconi, Lorena Bucur, Diana Lola Posani e Andrea Di Lorenzo che hanno portato nello spazio elementi visivi, scultorei, sonori e luminosi creando una perfetta accordatura a cinque voci. A completamento del percorso di Fivefold Tuning, il 27 novembre 2026 si terrà un talk con la partecipazione dei cinque artisti: l’incontro sarà un’occasione per ripercorrere le traiettorie di ricerca esplorate in questi mesi.Fivefold Tuning è realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. Il progetto Platea Palazzo Galeano – nato nel 2020 per promuovere l’arte contemporanea sul territorio lodigiano e le giovani generazioni di artisti – è realizzato con il patrocinio del Comune di Lodi. Main partner sono Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa e Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano e sostenitori sono FaseModus, Solux Led e gli amici di Platea. Il progetto grafico è a cura di Carolina Incerti.