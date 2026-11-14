Peggy Guggenheim e il vetro artistico, una storia da raccontare

Venezia, 14 nov. (askanews) – Negli anni Cinquanta il vetro torna a essere protagonista sulla scena del contemporaneo e lo fa anche grazie alla Fucina degli Angeli di Egidio Costantini, supportata da Peggy Guggenheim. E proprio alla produzione in vetro di grandi artisti del Novecento è dedicata la nuova mostra della Collezione Guggenheim di Venezia.

“Abbiamo voluto raccontare questo capitolo non tanto conosciuto nella vita e nella carriera di Peggy Guggenheim – ha detto ad askanews Karole Vail, direttrice della Collezione e nipote di Peggy – e anche della storia del vetro veneziano: Egidio Costantini e la Fucina degli Angeli, che Peggy Guggenheim ha sostenuto con molto entusiasmo. E lo ha fatto con grande passione, aiutandolo, presentandolo a vari artisti e anche a tanti che sono in collezione Peggy Guggenheim, come Max Ernst, come Jean Arp, ma anche come tanti altri e anche artisti giapponesi pure questo molto interessante.

Inoltre lo ha aiutato anche con delle mostre e a farlo conoscere negli Stati Uniti”.Tutti elementi che consentono il passaggio delle opere in vetro dallo spazio delle sole arti decorative, al grande mondo dell’arte internazionale. E in questo il fondatore della Fucina degli Angeli gioca un ruolo molto importante. “Egidio Costantini – ha aggiunto Cristina Beltrami, curatrice della mostra – è una figura complessa, perché è proprio il ponte tra l’artista e la produzione e poi si occupa anche della promozione e quando si parla di promozione cioè vuol dire l’esposizione, pubblicare cataloghi: in questo è una lezione che lui impara da Peggy Guggenheim”.Attraversando le sale di Palazzo Venier dei Leoni la sensazione è che le opere, tridimensionali, oppure più simili a quadri o rilievi, per arrivare poi addirittura alla dimensione di totem, siano perfettamente coerenti col la ricerca del museo e con la vocazione di Peggy Guggenheim, di cui oggi in qualche modo scopriamo un aspetto ancora diverso, di promotrice e collezionista anche di vetro.

“Questa – ci ha detto ancora Beltrami – è una storia che non era mai stata raccontata, e siamo anche stati molto fortunati, perché comunque esiste un archivio Fucina degli Angeli che è ricchissimo di documenti, di fotografie per cui ci sono proprio tutti gli ingredienti per poterla raccontare nel dettaglio”.E si capisce anche che la stessa parola “fucina” può essere una metafora efficace per descrivere il modo in cui la Collezione continua a evolversi attraverso le mostre e i racconti che queste portano con loro. “Qui in collezione Peggy Guggenheim – ha concluso Karole Vail – possiamo dire che anche noi siamo una fucina”. La mostra “Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento” resta aperta al pubblico a Venezia fino al 29 marzo 2027.