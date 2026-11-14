NoGravity Theatre con Boosta tra danza, musica elettronica e arte

Roma , 14 nov. (askanews) – Vent’anni di storia per i NoGravity Theatre, compagnia italiana nota nel mondo per il lavoro di ricerca che connette musica, acrobazia, danza e arte contemporanea. Da mercoledì 9 a domenica 13 dicembre 2026 il Teatro Olimpico di Roma e l’Accademia Filarmonica Romana accoglieranno il nuovo spettacolo dal titolo “Avantgarde – Sound in Motion”.

La messa in scena sarà anche un evento senza precedenti nella storia della compagnia fondata e guidata da Emiliano Pellisari, visto il coinvolgimento attivo di Davide “Boosta” Dileo. L’artista ospite è tra le novità che omaggiano il ventennale, celebrato per l’occasione con musica dal vivo sulle performance dei corpi coreografati dallo stesso Pellisari con Mariana Porceddu che guida le danzatrici.A sfidare il concetto stesso di gravità, attraverso visionari artifici, ci saranno i corpi liberi di Giada Inserra, Leila Ghiabbi, Marianna Coratelli, Polina Kliuchnikova e Carolina Amoretti, che si esibiranno insieme a Mariana/P.

su disegno luci a cura di Emiliano Pellisari e Giacomo Cursi.Danza, corpo, linea. Il teatro immaginifico dei NoGravity Theatre, tra riflessi reali e ideologici, espressioni d’epoca avanguardista e visionarie prospettive, torna al Teatro Olimpico e in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, per una speciale tappa nella capitale che segue lo straordinario successo di Milano, dove la compagnia si è da poco esibita.

L’evento anticipa il grande tour statunitense che vedrà i danzatori diretti da Pellisari volare in America tra gennaio e maggio 2027.Vent’anni di successi internazionali festeggiati alla presenza di Boosta e del suo universo sonoro innestato dai corpi di NoGravity. Un musicista, compositore e sound artist tra i più eclettici della scena italiana, firma le musiche originali di Avantgarde e sarà sul palco con un live set magnetico e raffinato, che intreccia il suono all’azione scenica.Il corpo si libera dalla gravità. Il suono diventa materia. La scena diventa visione. Un’esperienza da vedere, ascoltare e vivere.