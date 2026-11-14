SpaceX, Starship decolla ma il primo stadio cade in mare

Milano, 14 nov. (askanews) – Il mega-razzo Starship, sviluppato da SpaceX per raggiungere la Luna e Marte, è decollato dal Texas per un nuovo volo di prova, nel corso del quale l’azienda di Elon Musk intendeva tentare, per la prima volta, di recuperare entrambi i suoi stadi. L’impresa ha poi rinunciato a recuperare il primo stadio di Starship a causa di un problema tecnico; l’enorme propulsore è dunque finito nelle acque del Golfo del Messico.

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