Un ragazzo di 16 anni ha aggredito il padre di 53 anni colpendolo alla testa con un martello. L’episodio è avvenuto nella notte all’interno dell’abitazione di famiglia e, secondo le prime informazioni, sarebbe stato originato da motivi di poco conto. L’uomo ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.

Il figlio, invece, è stato accompagnato in ospedale per una valutazione psichiatrica.

Colpisce il papà con un martello: l’aggressione in casa e la corsa in ospedale

L’allarme è scattato nel corso della notte, quando è stata segnalata un’aggressione all’interno dell’abitazione in cui padre e figlio vivono. Stando alla prima ricostruzione, il minorenne avrebbe impugnato un martello e avrebbe colpito il genitore alla testa.

Alla base del gesto ci sarebbero stati futili motivi, anche se la dinamica esatta e le circostanze che hanno preceduto l’episodio sono ancora da chiarire.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, allertati attraverso il numero unico di emergenza 112. I militari hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Nel frattempo, il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure al 53enne. Le sue condizioni sono apparse subito particolarmente serie, tanto da rendere necessario il trasferimento in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Una volta arrivato nella struttura sanitaria, l’uomo è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, dove resta sotto osservazione. La prognosi è riservata e il quadro clinico viene considerato grave.

Il 16enne sottoposto a una consulenza psichiatrica

Anche il ragazzo è stato accompagnato in una struttura ospedaliera. Secondo quanto emerso dai primi riscontri, il minorenne sarebbe già stato affetto da disturbi psichici. Per questo motivo è stato trasferito all’ospedale di Scorrano, dove è stato sottoposto a una consulenza psichiatrica per valutare la sua situazione.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Racale, affiancati dal personale della sezione operativa. Gli accertamenti vengono svolti sotto la direzione della Procura per i minorenni, competente per i procedimenti che coinvolgono persone non ancora maggiorenni.

Gli investigatori dovranno chiarire nel dettaglio cosa sia successo nell’abitazione durante la notte, quali siano state le ragioni alla base dell’aggressione e come si siano svolti i momenti precedenti al ferimento del padre. Restano inoltre da valutare le condizioni del 53enne, attualmente ricoverato in Rianimazione. Al momento, dunque, l’attenzione è concentrata sia sull’evoluzione del quadro clinico dell’uomo sia sugli accertamenti necessari a ricostruire l’intera vicenda.