Il vertice dei leader europei convocato a Dublino doveva concentrarsi sull’intelligenza artificiale e sul suo sviluppo secondo i valori europei. Alla fine, la discussione si è spostata quasi interamente sulla guerra in Ucraina e sulla questione di chi debba sedersi al tavolo dei futuri negoziati di pace.

Un gruppo di sei rappresentanti per le trattative

Dopo un confronto acceso tra chi preferiva un singolo negoziatore e chi voleva un gruppo più ampio, i leader hanno raggiunto un’intesa. Alle future trattative parteciperanno i funzionari della sicurezza nazionale di Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, il cosiddetto formato E5, insieme a un rappresentante della Commissione europea e uno del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo António Costa ha spiegato che serve una squadra che parli con una sola voce, ricordando che anche Donald Trump ha affidato a due inviati, Steve Witkoff e Jared Kushner, il compito di negoziare.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto agli Stati Uniti di non avere sorprese, in vista dell’incontro tra Trump e Vladimir Putin previsto durante il vertice APEC di Shenzhen, in Cina, il 18 e 19 novembre.

Merz ha invitato a restare uniti nella stessa squadra dell’Ucraina. La richiesta di definire chi rappresenterà l’Europa è stata inserita all’ultimo momento all’ordine del giorno, su iniziativa della premier italiana Giorgia Meloni.

Kallas rivendica il ruolo e critica Mosca

Prima della riunione, Merz aveva espresso la preferenza per un gruppo ristretto formato da funzionari di Berlino, Parigi e Londra. La responsabile della diplomazia europea Kaja Kallas ha invece sostenuto di essere la figura più adatta a guidare i colloqui. «So che i russi non mi vogliono, ma abbiamo voce in capitolo su chi rappresenta la Russia? No, non ce l’abbiamo», ha affermato. Kallas ha aggiunto di disporre di una squadra molto solida e di essere pronta a lavorare con i ministri degli Esteri.

Sul fronte russo, Vladimir Putin si è detto disponibile a far entrare gli europei nei colloqui, dopo la precedente opposizione di Mosca. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha però posto condizioni: gli europei dovrebbero prima dimostrare un’intenzione reale a contribuire al processo di pace. Kallas ha liquidato la condizione come una trappola, perché distoglierebbe l’attenzione dal fatto che non c’è alcun cessate il fuoco.

L’intelligenza artificiale e l’autonomia tecnologica

Durante il pranzo, i leader hanno discusso di come rendere l’intelligenza artificiale più sovrana, cioè meno dipendente dai fornitori tecnologici statunitensi e cinesi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha scritto su X che l’indipendenza non può essere delegata e deve essere costruita in casa. Ha inoltre annunciato un incontro dei “Tech Creators” tra Francia e Paesi Bassi il 2 dicembre.

Il CEO di Mistral, Arthur Mensch, ha chiesto di destinare circa 260 miliardi di euro, oggi spesi in tecnologia straniera, a infrastrutture, ricerca e sviluppo europei. Secondo Mensch, l’Europa dispone di basi solide ma ha bisogno di rapidità, finanziamenti e un forte coordinamento tra gli Stati membri. Il tema dell’AI è stato però presto sovrastato dalle questioni sull’Ucraina, tra cui il finanziamento di Kiev nei prossimi mesi e la possibilità che l’Europa abbia un posto nei futuri round di colloqui guidati dagli Stati Uniti.