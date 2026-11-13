"E' innocente", libera dopo 10 anni di carcera: era stata accusata di aver uc...

"E' innocente", libera dopo 10 anni di carcera: era stata accusata di aver uc...

Il caso della morte di Tilli Palmio aveva visto la fine con l’incarcerazione della principale responsabile ovvero la vicina di casa Monica Busetto ma lei si era sempre proclamata innocente pur scontando la pena che le è stata inflitta pari a 25 anni di carcere. Ora il caso ha preso un risvolto diverso grazie ad un’analisi più approfondita di un elemento chiave nel delitto.

Monica Busetto, il cambiamento nel caso Lida Taffi Pamio grazie alle Iene

Il caso dell’assassinio di Lidia Taffi Pamio, avvenuto nella sua casa a Mestre il 13 dicembre del 2012 e che sin da subito ha visto come princpale colpevole la vicina Monica Busetto.

Busetto però ha sempre ammesso la propria innocenza e nel 2016 dopo il processo ha subito una condanna a 25 anni di carcere.

Sul caso però vi erano dubbi, uno in particolare riguardava il monile ritrovato nella casa di Monica Busetto che misurava 58 centimetri, il giornalista de “Le Iene” Massimiliano Andreeta ha fatto misurare da tre periti la collana della signora Pamio – i cui dati erano stati attribuiti dagli inquirenti tramite una foto dove era coperto da un maglione – che è risultata effettivamente più lunga con una valore tra i 68 ed i 74 centimetri.

Monica Busetto torna libera dopo 10 anni di carcere, la vera assassina ha confessato un duplice omicidio

Il 13 novembre 2026 sarà una data da ricordare per Monica Busetto, l’ex infermiera infatti è uscita dal carcere riacquistando la propria libertà, venendo di fatto dichiarata innocente relativamente all’assissinio della vicina di casa, Lidia Taffi Pamio.

La vera assassina è Susanna Milly Lazzerini che tre anni dopo la morte della signora Pamio uccise in modo analago Francesca Vianello e durante la confessione davanti agli inquirenti ammise di aver ammazzato anche Taffi Pamio.

Monica è tornata in libertà a seguito della seconda revisione del processo grazie al lavoro dei propri avvocati, Stefano Busetto e Alessandro Doglioni, che all’annuncio della notizia hanno ammesso “dobbiamo chiedere scusa a Monica per il ritardo“, come riporta Leggo.it.