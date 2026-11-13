Il 12 novembre 2026, la capitale italiana è stata teatro di una nuova ondata di allarme bomba, ma il pericolo si è manifestato attraverso una serie di email minacciose anziché tramite un ordigno reale. Nelle prime ore della mattina, numerosi istituti hanno ricevuto una comunicazione con la frase “SIETE IN PERICOLO”, progettata per generare panico tra alunni, personale docente e famiglie.

Le autorità hanno dovuto valutare con rapidità la veridicità dell’avviso, cercando di evitare una risposta emotiva che potesse compromettere la normale attività educativa.

Le minacce sono state firmate da “Teszt Ferenc” e l’oggetto dell’email recita “MESSAGGIO DALL’ITALIA. SIETE IN PERICOLO”, tutto in maiuscolo. In totale, ben 3.788 scuole di tutta Italia hanno ricevuto il messaggio, ma solo 77 hanno attivato la procedura di evacuazione interrompendo le lezioni.

La forte discrepanza tra la diffusione capillare dell’avviso e il ristretto numero di chiusure ha suscitato dubbi sulla coerenza delle decisioni assunte dai dirigenti scolastici, molti dei quali hanno agito prima di ricevere indicazioni ufficiali.

Dati della diffusione e modalità dell’invio

Il messaggio, inviato in blocco da un unico server, è stato recapitato a tutti gli indirizzi istituzionali presenti nella banca dati del Ministero dell’Istruzione.

La formula utilizzata, “SIETE IN PERICOLO”, è stata replicata identicamente in tutti i 3.788 avvisi, suggerendo una campagna di phishing organizzata con l’obiettivo di seminare confusione. Nessun allegato è stato incluso, né sono stati rilevati link attivi o richieste di dati personali, il che ha spinto le forze dell’ordine a considerare il fenomeno come un semplice attacco informatico di tipo spam con contenuto intimidatorio.

Origine del messaggio

Le prime analisi tecniche hanno individuato l’indirizzo IP di provenienza in un Paese dell’Europa orientale, ma le indagini non hanno finora permesso di identificare l’autore reale dietro lo pseudonimo “Teszt Ferenc”. Le autorità hanno sottolineato che, senza la scoperta di oggetti sospetti o di anomalie visualizzate da sistemi di videosorveglianza, l’allerta resta priva di elementi concreti che giustifichino un intervento di emergenza di ampia scala.

Indicazioni del Ministero dell’Interno

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una circolare urgente ai prefetti e questori, precisando che l’allarme deve essere considerato inattendibile perché di natura manifestamente seriale, con messaggi identici o sostanzialmente analoghi provenienti dalla stessa fonte e indirizzati indiscriminatamente a molteplici destinatari. La direttiva stabilisce che, in assenza di elementi concreti – ad esempio il ritrovamento di oggetti sospetti, l’individuazione di anomalie tramite videosorveglianza o la segnalazione di precedenti episodi – non è necessario procedere all’evacuazione degli edifici scolastici.

Criteri per l’evacuazione

La circolare ribadisce che la decisione definitiva spetta al Prefetto, il quale può disporre misure di evacuazione solo se emergono ulteriori circostanze concrete che rendano indispensabile l’attivazione di misure di protezione. In pratica, la semplice ricezione di una massa di email minacciose non costituisce di per sé una condizione sufficiente per ordinare la chiusura dei locali, al fine di evitare evacuazioni ingiustificate e l’interruzione del ciclo didattico.

Reazioni sul territorio e decisioni dei dirigenti

Nonostante le indicazioni ministeriali, alcuni dirigenti scolastici hanno optato per l’evacuazione di singoli istituti prima di ricevere le linee guida definitive. Secondo informazioni fornite da Palazzo Chigi, 77 scuole hanno chiuso i propri edifici, una decisione che è stata presa immediatamente dopo l’arrivo delle email e prima dell’emissione della circolare del ministro. Le autorità hanno evidenziato che queste evacuazioni sono avvenute in autonomia, senza il coinvolgimento dei prefetti o dei questori, creando così una situazione di confusione gestionale. Il governo ha ribadito la necessità di attenersi alle istruzioni ufficiali per garantire una risposta coordinata e proporzionata a minacce di questo tipo.