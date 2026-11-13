In una intervista a Country Life, Kate Middleton si è raccontata dopo la malattia, ripercorrendo i momenti più difficili affrontati dopo la diagnosi di tumore. I dettagli.

“Ci sono stati giorni buoni e giorni cattivi”: Kate Middleton parla del tumore

Oggi Kate Middleton è serena, ma gli ultimi due anni non sono stati facili per la Principessa del Galles, dopo nel 2024, dopo un delicato intervento all’addome, le è stato diagnosticato un tumore.

La tipologia esatta non è mai stata rivelata, ma la stessa moglie del Principe Harry aveva rivelato il percorso che la attendeva, ovvero la chemioterapia, e la stessa Kate ha poi annunciato la fase di remissione della malattia. In una intervista a Country Life, Kate ha ripercorso i momenti difficili dopo la diagnosi, raccontando di come i medici le avevano detto che la ripre sa “non sarebbe stata lineare” e che “ci sarebbero stati giorni buoni e giorni cattivi.” Inoltre ha detto: “Lo stesso accade in natura.

Ci mostra che i periodi di riposo, riflessione e rinnovamento sono importanti quanto i momenti di crescita. Non ci chiede nulla. Non ci giudica né si aspetta che siamo all’altezza. Ci permette semplicemente di essere. È stata davvero il mio rifugio.”

Kate Middleton parla del tumore per la prima volta: ecco cosa ha dichiarato

Sempre nell’intervista a Country Life, Kate Middleton ha messo in primo piano il valore impagabile della natura: “Mi ha permesso di trovare una connessione più profonda con la mia mente, con il mio corpo e con il mio spirito.

Nonostante le difficoltà che la vita può metterci davanti, non siamo soli e siamo legati a qualcosa di più grande di noi. È la speranza che troviamo nei momenti più bui”. La Principessa del Galles ha raccontato di aver imparato ad ascoltare di più le proprie necessità, riconoscendo l’importanza della pause e di come la malattia le abbia insegnato che rallentare non significa necessariamente interrompere il percorso.